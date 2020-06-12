Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП

Актер Михаил Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщает « Москва 24 ».

Ефремов на спектакле в Самаре

Напомним, 8 июня Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой», водитель которой на следующий день скончался в больнице от множественных травм.

После выяснилось, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



На видео журналисты расспрашивают Ефремова о допросе по делу о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем. Артист рассказал про подписку о неразглашении.

Тогда Ефремова стали спрашивать, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.

«Вам никто не мешает извиниться!», «Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» — кричали артисту.

Эти просьбы Ефремов проигнорировал и вместе с полицейскими скрылся в своей квартире.

Ранее супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя ответила на слова о возможном примирении.