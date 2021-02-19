Экс-начальница омского минздрава скрывается в Дубае от крупного дела

Напомним, Солдатову в конце января 2021 года заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Накануне адвокат экс-министра подал апелляционную жалобу на решение суда о заочном аресте.
«Апелляционная жалоба была подана адвокатом в интересах Солдатовой Ирины Геннадьевны по материалу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в Куйбышевском райсуде Омска.
Жалобу планируют рассмотреть 26 февраля в Омском областном суде.
Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке медоборудования. По версии следствия, совместно с подчиненными она организовала заключение госконтрактов с аффилированными организациями.
Причем оборудование поставляли по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных региону на борьбу с ковидом.
«В результате этих действий региональному Минздраву был причинен материальный ущерб на сумму более 105 млн рублей», — выяснили следователи.
Солдатова в настоящее время может находиться в Дубае, где у нее собственная квартира площадью около 160 кв. метров. Следствие намерено добиваться экстрадиции чиновницы.
В начале ноября 2020 года Солдатову отправили в отставку после скандала с ковидными тяжелобольными, которых специально свозили к зданию минздрава.