13 октября
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Жизнь

Академию джаза предлагают создать в одном из сибирских регионов

Академию джаза могут создать в Новосибирске, сообщает народный артист РФ и главный дирижер Московского джазового оркестра Игорь Бутман, пишет ТАСС.

Джаз.
Джаз.
СС0

К преподаванию планируют привлекать как российских, так и зарубежных выдающихся мастеров джаза.

По словам артиста, академия будет работать и развиваться в тесном контакте с Москвой.

«Академия джаза соберет лучших студентов Сибири, потому как Новосибирск — центр Сибири и по масштабам, и по возможностям, и по культурному наполнению», — подчеркнул Бутман.

Идея предложена педагогами джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова.

В скором времени планируется проработать дорожную карту.

Создание Академии джаза рассматривают как вариант отдельного учебного заведения, так и на базе Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

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