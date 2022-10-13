Академию джаза предлагают создать в одном из сибирских регионов

К преподаванию планируют привлекать как российских, так и зарубежных выдающихся мастеров джаза.
По словам артиста, академия будет работать и развиваться в тесном контакте с Москвой.
«Академия джаза соберет лучших студентов Сибири, потому как Новосибирск — центр Сибири и по масштабам, и по возможностям, и по культурному наполнению», — подчеркнул Бутман.
Идея предложена педагогами джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова.
В скором времени планируется проработать дорожную карту.
Создание Академии джаза рассматривают как вариант отдельного учебного заведения, так и на базе Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.