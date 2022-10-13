Академию джаза предлагают создать в одном из сибирских регионов

Академию джаза могут создать в Новосибирске, сообщает народный артист РФ и главный дирижер Московского джазового оркестра Игорь Бутман, пишет ТАСС.

К преподаванию планируют привлекать как российских, так и зарубежных выдающихся мастеров джаза.

По словам артиста, академия будет работать и развиваться в тесном контакте с Москвой.

«Академия джаза соберет лучших студентов Сибири, потому как Новосибирск — центр Сибири и по масштабам, и по возможностям, и по культурному наполнению», — подчеркнул Бутман.

Идея предложена педагогами джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова.

В скором времени планируется проработать дорожную карту.

Создание Академии джаза рассматривают как вариант отдельного учебного заведения, так и на базе Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.