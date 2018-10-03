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3 октября
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Актера из сериала «Глухарь» обвиняют в совращении подростка

В Москве задержали актера Михаила Фатеева по подозрению в совращении 14-летнего подростка. Против него завели уголовное дело и собираются взять под стражу, сообщают «Известия». Мужчину обвиняют в развратных действиях и распространении порнографии с использованием СМИ.

Российский актер Михаил Фатеев.
Российский актер Михаил Фатеев.
Кадр из сериала "Глухарь"

По версии ГСУ СКР по Москве, в июле 2018 года 44-летний актер переписывался с мальчиком на интимные темы. Со своего смартфона он отправлял подростку порнографические изображения и предлагал ему встретиться.

Ранее ряд СМИ сообщал, что актер познакомился со школьником, когда тот раздавал газеты в метро. Якобы Фатеев пообещал ему помочь с работой и дал свой номер телефона. После этого он начал отправлять мальчику свои снимки в стиле ню.

Фатеев играл участкового в сериале «Глухарь», снимался в «Марше Турецкого», «На углу у Патриарших, 3», «Диверсант. Конец войны» и других. Актер работает в театре Романа Виктюка.

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