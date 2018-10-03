Актера из сериала «Глухарь» обвиняют в совращении подростка

По версии ГСУ СКР по Москве, в июле 2018 года 44-летний актер переписывался с мальчиком на интимные темы. Со своего смартфона он отправлял подростку порнографические изображения и предлагал ему встретиться.
Ранее ряд СМИ сообщал, что актер познакомился со школьником, когда тот раздавал газеты в метро. Якобы Фатеев пообещал ему помочь с работой и дал свой номер телефона. После этого он начал отправлять мальчику свои снимки в стиле ню.
Фатеев играл участкового в сериале «Глухарь», снимался в «Марше Турецкого», «На углу у Патриарших, 3», «Диверсант. Конец войны» и других. Актер работает в театре Романа Виктюка.