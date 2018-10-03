Актера из сериала «Глухарь» обвиняют в совращении подростка

В Москве задержали актера Михаила Фатеева по подозрению в совращении 14-летнего подростка. Против него завели уголовное дело и собираются взять под стражу, сообщают «Известия». Мужчину обвиняют в развратных действиях и распространении порнографии с использованием СМИ.