15 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Актриса Асмус рассказала, почему много лет отказывается от участия в «Форд-Боярд»

Актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях о своем самом большом страхе, который не позволяет ей поехать на шоу «Форд Боярд».

Кристина Асмус
Кристина Асмус
www.instagram.com/asmuskristina/

Девушка рассказала, что ужасно боится насекомых и членистоногих, пишет kino.mail.ru.

Однажды она купила в подарок племяннику, который увлекается темой животных, паука-птицееда. Но не смогла взять в руки даже контейнер с ним.

«Когда мне его отдавали, он начал шевелиться в баночке. Я дико испугалась и закричала, как будто он по мне ползет. Я просто ужасающе боюсь насекомых и членистоногих, поэтому и не езжу на „Форт Боярд“, куда меня зовут уже много лет. При том, что это моя детская мечта», — поделилась актриса.

Напомним, шоу «Форд Боярд», которое было чрезвычайно популярным в 90-е годы, перезапустил канал СТС в 2019 году. В прошлом сезоне его ведущим стал Сергей Бурунов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость