Актриса Асмус рассказала, почему много лет отказывается от участия в «Форд-Боярд»

Актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях о своем самом большом страхе, который не позволяет ей поехать на шоу «Форд Боярд».

Девушка рассказала, что ужасно боится насекомых и членистоногих, пишет kino.mail.ru.

Однажды она купила в подарок племяннику, который увлекается темой животных, паука-птицееда. Но не смогла взять в руки даже контейнер с ним.

«Когда мне его отдавали, он начал шевелиться в баночке. Я дико испугалась и закричала, как будто он по мне ползет. Я просто ужасающе боюсь насекомых и членистоногих, поэтому и не езжу на „Форт Боярд“, куда меня зовут уже много лет. При том, что это моя детская мечта», — поделилась актриса.

Напомним, шоу «Форд Боярд», которое было чрезвычайно популярным в 90-е годы, перезапустил канал СТС в 2019 году. В прошлом сезоне его ведущим стал Сергей Бурунов.