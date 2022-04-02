2 апреля
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Жизнь

Ушла из жизни звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи»

На 65 году жизни умерла советская и российская актриса Александра Яковлева, сообщил ТАСС режиссер Николай Лебедев, который с ней работал.

Александра Яковлева.
Александра Яковлева.
kinopoisk.ru

Яковлева была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам» и «сражалась до последнего», говорит Лебедев.

Известно, что актриса тяжело болела. В 2019 году она объявляла, что страдает от онкологического заболевания.

Александра Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе «Экипаж» (1979), в 2016-ом снялась в ремейке фильма.

К числу других популярных киноработ актрисы относятся Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» (1982), Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты» (1984), Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

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