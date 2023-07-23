23 июля
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Жизнь

Актриса Ирина Купченко поделилась впечатлениями об Алтае

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Купченко стала почетной гостьей Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", сообщает пресс-служба правительства региона.

Ирина Купченко.
Ирина Купченко.
Дмитрий Лямзин

Ирина Купченко поездкой осталась довольна. По ее словам, на Алтае она отдыхает душой, что компенсирует ей физическую усталость.

"В этих местах я все время вспоминаю: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Алтай сказочно красив, но самая большая ценность не пейзажи, а люди. Здесь живут люди, на которых держится и будет держаться наша страна: сильные, умные, трудолюбивые, простые, смелые, отчаянные и бесконечно талантливые. Алтайская земля дала столько талантливых людей (Василий Шукшин, Михаил Калашников, Роберт Рождественский, Михаил Евдокимов, всех и не перечислишь) и сколько еще даст", – уверена Ирина Купченко.

Для Купченко Сростки - культурный центр России. Туда приезжают талантливые люди со всей страны. Также актриса поблагодарила жителей края за бережное отношение к памяти Шушкина.

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