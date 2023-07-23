Актриса Ирина Купченко поделилась впечатлениями об Алтае

Ирина Купченко поездкой осталась довольна. По ее словам, на Алтае она отдыхает душой, что компенсирует ей физическую усталость.

"В этих местах я все время вспоминаю: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Алтай сказочно красив, но самая большая ценность не пейзажи, а люди. Здесь живут люди, на которых держится и будет держаться наша страна: сильные, умные, трудолюбивые, простые, смелые, отчаянные и бесконечно талантливые. Алтайская земля дала столько талантливых людей (Василий Шукшин, Михаил Калашников, Роберт Рождественский, Михаил Евдокимов, всех и не перечислишь) и сколько еще даст", – уверена Ирина Купченко.