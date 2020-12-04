Актриса Васильева назвала Навального «предателем и Иудой», а после объяснила свои слова

Народная артистка РФ Татьяна Васильева написала в своем Instagram , что оппозиционный политик Алексей Навальный умоляет Запад ввести против России новые санкции.

Васильева отметила, что призыв Навального к западным странам ввести новые санкции в отношении России обернется ударом по простым россиянам.

«Да, он просит ударить по олигархам. Но ведь и дураку ясно, что в конечном счете за эти санкции расплачиваться придется простым людям — работникам этих заводов и предприятий", — написала артистка.

Она подчеркнула, что старается не вмешиваться в грязные политические разборки: „Но молча смотреть на такое откровенное предательство своего народа я не могу“.

И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при короновирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда?» — задала Васильев «риторический» вопрос.

Как отмечает LIFE, на слова артистки остро отреагировали соратники Навального, которые устроили Васильевой настоящую травлю.

Например, соратник оппозиционера Дмитрий Низовцев заявил, что актриса «тронулась умом». А московский депутат Илья Яшин написал, что Васильева своим «пафосом» защищает тех, кто «ворует здесь, но тратить предпочитает в уютной Европе».

В беседе с RT Васильева отметила, что не следит за деятельностью Навального и случайно увидела его призыв ввести новые санкции против России.

«Это случайно мне попалось на глаза. И был вот такой порыв. Я за всеми выступлениями не следила, естественно. Последнее, что он произнес — вот это меня уже некоторым образом коснулось», — пояснила она.

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Васильева еще раз подчеркнула, что в России и так тяжелая жизнь, при этом за санкции против миллиардеров заплатят обычные граждане.

«Тяжелая жизнь и без того. Зачем ее еще усугублять каким-то людям, у которых все в порядке, усугублять тем, кому тяжко и без них? Это если по-простому», — пояснила актриса свое возмущение.

Напомним, 27 ноября состоялись дебаты Европарламента по иностранным делам, в которых принял участие Навальный — он предложил вводить санкции против российских олигархов.

Ранее Навальный подал в суд на Пескова и требует опровержения заявления, что он работает со специалистами ЦРУ. Кстати, об этом ранее заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.