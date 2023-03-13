Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Алтайском крае

Событие должно привлечь общественность к противодействию незаконному обороту наркотиков.
Также акция направлена на профилактику немедицинского потребления наркотиков, сбор и проверку значимой информации, оказание помощи и консультаций о лечении и реабилитации наркозависимых.
За начало 2023 уже выявили 686 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъяли 65,6 кг наркотических средств.
Часть преступлений раскрыли именно благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.
Жители Алтайского края могут сообщить информацию о незаконном обороте наркотиков круглосуточно по телефону ГУ МВД региона 8 (3852) 630−315 либо в ближайший отдел внутренних дел по телефону 102.
Ранее в Барнауле полицейские задержали мужчину, у которого нашли почти полкилограмма наркотиков.