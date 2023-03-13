13 марта
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Жизнь

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Алтайском крае

Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», продлится в Алтайском крае с 13 по 24 марта, сообщают в ГУ МВД региона.

Мешки с наркотиками.
Мешки с наркотиками.
Telegram-канал "Mash"

Событие должно привлечь общественность к противодействию незаконному обороту наркотиков.

Также акция направлена на профилактику немедицинского потребления наркотиков, сбор и проверку значимой информации, оказание помощи и консультаций о лечении и реабилитации наркозависимых.

За начало 2023 уже выявили 686 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъяли 65,6 кг наркотических средств.

Часть преступлений раскрыли именно благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.

Жители Алтайского края могут сообщить информацию о незаконном обороте наркотиков круглосуточно по телефону ГУ МВД региона 8 (3852) 630−315 либо в ближайший отдел внутренних дел по телефону 102.

Ранее в Барнауле полицейские задержали мужчину, у которого нашли почти полкилограмма наркотиков.

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