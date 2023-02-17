Александр Романенко провел личный прием граждан в Локтевском районе.

На встречу с председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Романенко 15 февраля в Горняке пришли почти 40 жителей Локтевского района.

Большинство людей волновали проблемы в сфере здравоохранения, ситуация с вывозом мусора и бродячие собаки, поэтому Александр Романенко принял решение для начала провести общую встречу. На ней он обсудил с собравшимися положение дел в ЦРБ, работу фельдшерско-акушерских и аптечных пунктов, возможность открытия в районе диализного центра. Александр Романенко сообщил что такая возможность обсуждается в связи с обращениями людей. При этом он отметил, что проблем с доставкой пациентов из Локтевского района в ближайшие диализные центры Рубцовска нет.

— Доставка осуществляется специализированным автотранспортом, имеющимся в распоряжении лечебных учреждений. Если пациент добирается до центра самостоятельно, он получают компенсацию расходов. Осенью прошлого года изменился порядок осуществления компенсационных выплат, они были дифференцированы в зависимости от расстояния. Для пациентов диализных центров из Локтевского района компенсационные выплаты были удвоены, — обратил внимание Александр Романенко.

Всего в Алтайском крае работают 11 диализных центров, расположенных во всех крупных межрайонных медицинских округах, 5 из них открыты на базе краевых медицинских организаций, еще 6 центров находятся в частной собственности. Обеспеченность гемодиализом в регионе соответствует средним общероссийским показателям.

Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов в Локтевском районе обострились в начале этого года в связи со сменой регионального оператора из-за банкротства компании «ВторГеоРесурс». Новый региональный оператор — компания «Автотранс» — приступила к своим обязанностям 1 января 2023 года. На сегодняшний день ситуация с вывозом мусора нормализовалась, сообщили представители городских и районных властей. Но у людей остались сомнения в правильности начисления платы за оказанные услуги, а выяснить это порой невозможно. Александр Романенко рекомендовал властям наладить связь между новым региональным оператором и местными жителями.

Особую тревогу у людей вызывают бродячие собаки. Это проблема остро стоит и в других муниципалитетах Алтайского края, согласился Александр Романенко, но решить ее на региональном уровне сложно в силу особенностей федерального законодательства. Тем не менее, краевые законодатели предпринимают некоторые шаги для нормализации ситуации.

— В январе мы внесли изменения в краевой закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», согласно которым опасные для людей и домашних животных волко-собачьи гибриды были отнесены к охотничьим ресурсам. Регулировать их численность в охотничьих угодьях будут охотинспекторы, — сообщил участникам встречи Александр Романенко.

Затем председатель АКЗС провел личный прием граждан, на который пришли 26 человек.

— Отличительной особенностью этого приема стало то, что людей вновь в основном волновали не собственные, а общие проблемы. Речь шла о капремонте многоквартирных домов, начислении общедомовых платежей, ремонте школ, домов культуры и других учреждений социальной сферы. Радует, что люди готовы подключаться к улучшению положения в своих населенных пунктах. Думаю, что это станет залогом успешного решения названных проблем, — подвел итог встречи Александр Романенко.

Например, глава Ремовского сельсовета Владимир Рудаков попросил содействия в освещении участка автодороги А322 Горняк — Староалейское, проходящей через поселок, и в ремонте дома культуры в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины». Решение этих и других вопросов спикер взял под личный контроль.