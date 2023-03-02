2 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Александр Романенко: Важно найти средства на поддержку «детей войны»

«Единая Россия» и депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания поддержат инициативу губернатора Виктора Томенко о выплате к годовщине Победы в Великой Отечественной войне «детям войны», проживающим в Алтайском крае. Об этом сегодня заявил спикер АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

2 марта глава региона Виктор Томенко сообщил о том, что поручил министерству социальной защиты и минфину проработать предложение о выплатах к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне жителям края, которые относятся к категории «дети войны».

— Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выплатах «детям войны». В Алтайском крае проживает более 85 тысяч жителей, которые попадают под эту категорию. Тема поддержки «детей войны» неоднократно поднималась в стенах краевого парламента, и все, уверен, поддержат инициативу главы региона. В бюджете нужно будет найти немалый объем средств, но считаю, что это пора сделать, — сказал спикер АКЗС.

Напомним, законом Алтайского края к «детям войны» отнесены те, кто родился с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда, но часть оставалась без какого-либо статуса. Законом установлены меры социальной поддержки для «детей войны» — это внеочередное получение медицинской помощи, материальная помощь при подключении природного газа и другие.

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость