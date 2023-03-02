Александр Романенко: Важно найти средства на поддержку «детей войны»

«Единая Россия» и депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания поддержат инициативу губернатора Виктора Томенко о выплате к годовщине Победы в Великой Отечественной войне «детям войны», проживающим в Алтайском крае. Об этом сегодня заявил спикер АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко .

2 марта глава региона Виктор Томенко сообщил о том, что поручил министерству социальной защиты и минфину проработать предложение о выплатах к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне жителям края, которые относятся к категории «дети войны».

— Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выплатах «детям войны». В Алтайском крае проживает более 85 тысяч жителей, которые попадают под эту категорию. Тема поддержки «детей войны» неоднократно поднималась в стенах краевого парламента, и все, уверен, поддержат инициативу главы региона. В бюджете нужно будет найти немалый объем средств, но считаю, что это пора сделать, — сказал спикер АКЗС.

Напомним, законом Алтайского края к «детям войны» отнесены те, кто родился с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда, но часть оставалась без какого-либо статуса. Законом установлены меры социальной поддержки для «детей войны» — это внеочередное получение медицинской помощи, материальная помощь при подключении природного газа и другие.