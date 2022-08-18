18 августа
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Жизнь

Александр Терентьев: «Государство должно помочь родителям собрать детей в школу»

Будут в этом году выплаты на детей к школе? — этот вопрос сегодня один из самых популярных во всех родительских чатах и форумах. Пока эксперты гадают и предполагают, когда объявят и объявят ли, депутаты Госдумы фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» внесли законопроект о выплате пособия к 1 сентября.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Социалисты предлагает ввести ежегодную выплату для семей, чьи дети обучаются в школах, а также на очной форме средних специальных и высших учебных заведений.

«Для всех школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21,8 тысяч рублей. Для малоимущих семей она должна быть больше, ее нужно увеличить до 34,6 тысяч рублей», — прокомментировал председатель партии Сергей Миронов.

Социалисты уверены, что пособие должны получать и студенты колледжей, техникумов и вузов, обучающиеся на очной форме обучения и признанные малоимущими. Для них предлагается установить выплату в размере 23,2 тысяч рублей.

«Собрать ребенка в школу для многих семей сегодня — колоссальный удар по бюджету. А если учиться пойдут несколько учеников, то практически неподъемный, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Одежда, обувь, канцелярские принадлежности — нужно приобретать все и сразу. Цены растут, а доходы, увы, за ними не поспевают. Поэтому людям необходима реальная поддержка со стороны государства».

Помимо «школьного» пособия, справедливороссы выступили с предложением обеспечить школьников минимальным набором бесплатных тетрадей, ручек, карандашей и другими школьными принадлежностями за счёт бюджетных средств.

«Деньги на это нужны небольшие, и бюджет с такими расходами справится», — уверен председатель партии Сергей Миронов.

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