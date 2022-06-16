16 июня
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Жизнь

Александр Терентьев: «Медленное снижение ставки рефинансирования погубит отечественное производство»

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Госдуме заявила о необходимости радикального смягчения кредитно-денежной политики для поддержки национальной экономики. Парламентарии потребовали от Правительства перестать топтаться на месте и максимально снизить ключевую ставку.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

По итогам апреля ВВП РФ снизился на 3% в годовом выражении, отмечается спад инвестиционной активности, снижение реальных доходов населения и падение потребительского спроса. Укрепление рубля дает некоторую стабилизацию с ценами, что повлечет и определённый рост спроса.

«Труднее влиять на внешние обстоятельства — обвал импорта, проблемы с логистикой, другие последствия санкций. Но можно и нужно влиять на действия Центробанка, который ввел свои санкции против российской экономики, задрав ключевую ставку», — заявил лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, даже после ее снижения кредитные ресурсы остаются непомерно дорогими, а для многих предприятий просто недоступными, парализуя экономическую активность в стране.

«Медленное снижение ставки рефинансирования ведет к банкротству многих отечественных предприятий, которые сегодня не находят необходимой поддержки от Правительства», — отмечает лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

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