Александр Терентьев: «Медленное снижение ставки рефинансирования погубит отечественное производство»

Фракция « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ » в Госдуме заявила о необходимости радикального смягчения кредитно-денежной политики для поддержки национальной экономики. Парламентарии потребовали от Правительства перестать топтаться на месте и максимально снизить ключевую ставку.

По итогам апреля ВВП РФ снизился на 3% в годовом выражении, отмечается спад инвестиционной активности, снижение реальных доходов населения и падение потребительского спроса. Укрепление рубля дает некоторую стабилизацию с ценами, что повлечет и определённый рост спроса.

«Труднее влиять на внешние обстоятельства — обвал импорта, проблемы с логистикой, другие последствия санкций. Но можно и нужно влиять на действия Центробанка, который ввел свои санкции против российской экономики, задрав ключевую ставку», — заявил лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, даже после ее снижения кредитные ресурсы остаются непомерно дорогими, а для многих предприятий просто недоступными, парализуя экономическую активность в стране.