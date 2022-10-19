Александр Терентьев помог работнику администрации Чистюньского сельсовета вскрыть нарушение трудовых прав больше, чем на 200 тысяч рублей

«Помогите найти выход», — письмо, полное отчаяния от вопиющей несправедливости, поступило в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева из Топчихинского района. Женщина просила за супруга, перенесшего инфаркт и оставшегося буквально без средств к существованию, потому что работал по гражданско-правовому договору…

— Стаж 37 лет и 15 дней… Возраст предпенсионный — 60 лет. С 2015 — 2018 г. работал в администрации Чистюньского сельсовета водителем. В 2018 году года с ним расторгли трудовой договор и начали ежемесячно, до июля 2021 заключать гражданско-правовые. В декабре 2020 года переболел ковидом, а 10 июля — инфаркт, перенес две операции на сердце. Сейчас нетрудоспособен, проходит реабилитацию. В центре занятости назначили пособие в размере 1700 рублей на три месяца (так как договор ГПХ), органы соцзащиты оказали материальную помощь в размере 2000 рублей. Инвалидность не предполагается, правом досрочного выхода на пенсию воспользоваться не может (так как договор ГПХ)…

Почему такой договор, по которому человек лишается права жить, кушать, лечиться заключали в нашем Топчихинском районе, — спрашивает отчаявшаяся заявительница.

Чтобы восстановить нарушенные трудовые права супруга заявителя, Александр Терентьев обратился в прокуратуру для судебной защиты. После проведения проверки выяснилось, что в период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2021 года, с 1 ноября 2021 по 27 декабря 2021 года мужчина «осуществлял работы по обслуживанию и вождению автомобиля, благоустройству территории в администрации Чистюньского сельсовета на основании гражданско-правовых договоров, которые заключались ежемесячно. Между тем, анализ документов показал, что данные отношения фактически являлись трудовыми», — пишет прокуратура и направляет интересах заявителя исковое заявление в суд, в котором требует установить факт трудовых отношений, внести запись в трудовую книжку, начислить и выплатить заработную плату не менее минимального размера оплаты труда, уплатить страховые взносы и налоговые платежи.

Топчихинский суд требования прокурора оставил без удовлетворения. Но была подана апелляция. Алтайский краевой суд постановил: обязать администрацию Чистюньского сельсовета оформить трудовые отношения с супругом заявительницы, согласно Трудовому кодексу РФ. В его пользу взыскать задолженность по заработной плате — более 120 тысяч рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск — 46,5 тысяч рублей и за нарушение сроков выплаты окончательного расчета при увольнении — более 35 тысяч рублей.

Заявительница поблагодарила Александра Терентьева и сотрудников его приемной за внимание и проделанную работу.