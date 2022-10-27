Депутаты « СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ » прописали порядок снижения «мусорных» платежей для населения в своей инициативе. Граждане не должны платить за вывоз полезных отходов, только за неотсортированный мусор, по его фактическому объему, уверены партийцы.

Ранее Минприроды представило проект новых правил учета твердых коммунальных отходов, которые позволяют предприятиям, при соблюдении ряда условий, платить за вывоз ТКО не по нормативу, а по фактическому объему.

Лидер социалистов Сергей Миронов назвал этот шаг Правительства «маленьким шажком к справедливым тарифам, и то только для бизнеса». Он напомнил, что справедливороссы еще до старта реформы настаивали на том, что тарифы должны рассчитываться по фактическому объему, причем только смешанных отходов.

«То есть за вывоз полезных фракций граждане, которые перешли на раздельный сбор мусора, платить не должны, — поясняет депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Это бы послужило хорошей мотивацией для развития сортировки повсеместно и позволило снизить тарифы для населения. Сегодня нет никакого резона людям разделять, потому что в значительном объёме всё сваливается в одну кучу. В результате свободные места на свалках катастрофически быстро заканчиваются, как и средства в кошельках плательщиков. А регоператоры имеют проблемы с законом. Есть, конечно, регионы, шагнувшие дальше других. Алтайский край пока явно не в передовиках по переработке. Нам надо подтягивать это направление».

Пять лет понадобилось для того, чтобы эти простые вещи стали понятны нашим властям. Страшно представить, сколько за эти годы переплатили наши граждане по нынешним тарифам, завышенным в 2−3 раза.

«Еще полтора года назад в Правительстве анонсировали привязку „мусорных“ тарифов к фактическому объему, региональные операторы в ответ заявляли, что это „убьет отрасль“. Эти ненужные посредники сами признали, что могут существовать только за счет несправедливых поборов», — отмечает Сергей Миронов. Партийцы уверены, что регоператоров надо ликвидировать, а подходы к мусорной реформе — кардинально пересмотреть. «И начинать ее нужно не с поборов, а с создания условий для раздельного сбора и переработки», — не устают повторять справедливороссы.

Источник: altai.spravedlivo.ru