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Жизнь

«Алло, у вас активность». Что известно о новом виде телефонного мошенничества в России

В России распространилась новая схема телефонного мошенничества, сообщает РИА «Новости». Рассказываем, в чем она заключается и какими словами преступники «заговаривают» жертву.

Мужчина. Телефон. Рюкзак.
Мужчина. Телефон. Рюкзак.
СС0
1
Как происходит обман по телефону?

По информации издания, телефонные мошенники просят нажать на телефоне клавишу в тональном режиме. Перед этим они задают некий вопрос, ответ на который должен быть положительным. Кроме того, в телефонных преступлениях задействуют роботов.

«Наши эксперты сталкивались как раз с <…> схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать „Один“. Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», — отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

Живой мошенник при этом может сетовать на то, что у владельца гаджета «подозрительная банковская активность».

2
Чем чревато нажатие клавиш?

Есть мнение, что эта операция может заблокировать устройство и привести к хищению средств с карты или счета. Галов объяснил: мошенники действительно уговаривают жертву воспользоваться клавишами — чтобы потом обмануть ее методами социальной инженирии.

Финансы. Банковские карты.
Финансы. Банковские карты.
открытые источники (CC0)

Однако «сломать» телефон не так просто. «Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», — уточнил представитель «Лаборатории Касперского».

3
Какой город — столица телефонного мошенничества?

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил РИА «Новости»: столица телефонного мошенничества — украинский город Днепр. Там, по данным на конец 2020 года, орудовали больше тысячи злоумышленников.

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