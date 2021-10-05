«Алло, у вас активность». Что известно о новом виде телефонного мошенничества в России

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Как происходит обман по телефону?

По информации издания, телефонные мошенники просят нажать на телефоне клавишу в тональном режиме. Перед этим они задают некий вопрос, ответ на который должен быть положительным. Кроме того, в телефонных преступлениях задействуют роботов.

«Наши эксперты сталкивались как раз с <…> схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать „Один“. Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», — отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Разговор по телефону. Pixabay.com

Живой мошенник при этом может сетовать на то, что у владельца гаджета «подозрительная банковская активность».