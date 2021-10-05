«Алло, у вас активность». Что известно о новом виде телефонного мошенничества в России

По информации издания, телефонные мошенники просят нажать на телефоне клавишу в тональном режиме. Перед этим они задают некий вопрос, ответ на который должен быть положительным. Кроме того, в телефонных преступлениях задействуют роботов.
«Наши эксперты сталкивались как раз с <…> схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать „Один“. Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», — отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
Живой мошенник при этом может сетовать на то, что у владельца гаджета «подозрительная банковская активность».
Есть мнение, что эта операция может заблокировать устройство и привести к хищению средств с карты или счета. Галов объяснил: мошенники действительно уговаривают жертву воспользоваться клавишами — чтобы потом обмануть ее методами социальной инженирии.
Однако «сломать» телефон не так просто. «Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», — уточнил представитель «Лаборатории Касперского».
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил РИА «Новости»: столица телефонного мошенничества — украинский город Днепр. Там, по данным на конец 2020 года, орудовали больше тысячи злоумышленников.