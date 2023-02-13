13 февраля
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Жизнь

Алмаз, Гуталин и Чарыш. Новорожденному котенку леопарда в барнаульском зоопарке выбирают имя

Малышу леопардов в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» уже месяц и ему выбирают имя. Подписчики соцсетей предлагают самые разные названия.

Котенок леопардов
Котенок леопардов
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Котенок уже достаточно окреп и теперь твердо стоит на лапках. Он реагирует на определенные звуки, смотрит более осознанно и даже пробует шипеть, как мама.

Барнаульский зоопарк решил дать имя малышу. Подписчики предлагают самые разные варианты. Большая часть связана с черным окрасом котенка: Мавр, Черныш, Блэк, Уголек, а кто-то даже предложил назвать Гуталином.

Другие склоняются к более благородным именам: Барон, Маркиз, Титан, Цезарь.

Вспомнили и названия драгоценных камней, чтобы показать, как дорог котенок в семье зоопарка: Алмаз, Оникс, Агат. А чтобы подчеркнуть, где именно родился малыш, предлагают названия алтайских рек, например, Чарыш.

По секрету, altapress.ru давно придумал милое прозвище новорожденному — Леоперденыш.

Котенок родился 5 января 2023 года в семье Сильвы и Маврика. Сын такой же черный, как папа, и очень «голосистый».

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