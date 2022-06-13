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Жизнь

Altapress.ru получил отклик на свою публикацию от регионального Управления ФССП

На сайте altapress.ru был опубликован материал «Как пристав бабушку обидел…», в котором пожилая жительница Барнаула рассказала свою историю долгов по кредитной карте и взаимодействия с региональным Управлением ФССП. Вот, что ответили нам в ведомстве.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

После завершения исполнительного производства по делу Нины Чариковой, героини материала altapress.ru, вышло соответствующее постановление — об отмене взысканий.

Оно датируется 27 апреля 2022 года. Как сказано в письме, которое Управление ФССП направило в нашу редакцию, 12 мая половина пенсии Чариковой, а именно 6 тыс. рублей, поступили на депозит приставов.

В полученном нами документе также уточняется, что деньги на счет пенсионерки в «Сбербанке» вернули еще 20 мая.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Материал altapress.ru был опубликован 2 июня. На следующий день женщина позвонила в редакцию и поблагодарила нас за внимание к ее непростой истории. Она также добавила, что половину пенсии пока не получила.

Правда, уточнила, что до самого отделения банка пока не добралась. А соответствующими приложениями не пользуется.

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