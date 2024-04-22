Красоты Горного Алтая, смешные собачки и развлечения на неделю. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Фотоподборка барнаульских собачек-красотулек
В барнаульском парке «Изумрудный» 20 апреля прошел «Собачий модный приговор». Наш фотокорреспондент запечатлел усатых и мордастых в юбочках, шапочках и курточках.
На алтайском заводе после скандала с долгами по зарплате сменили руководство
Собственник «Белоярского мачтопропиточного завода» — группа компаний из Челябинской области «Новации и бизнес в энергетике» — сменил руководство завода. Изменение произошло на фоне недавнего скандала, связанного с невыплатой зарплаты за несколько месяцев, о котором сообщала прокуратура Алтайского края.
Долги по зарплатам копились с октября 2023 года. Сумма немалая - 9,3 млн рублей. Долг уже погасили, а 29 марта 2024 гендиректор Сергей Струков перестал занимать эту должность.
В качестве управляющей организации указана компания «Новации и бизнес в энергетике».
Подробности — в этом материале.
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