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Жизнь

Красоты Горного Алтая, смешные собачки и развлечения на неделю. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы прошерстили соцсети и нашли свежие фотографии весеннего Горного Алтая. Полюбоваться красотами можно здесь. А почитать новости — в моей подборке.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Фотоподборка барнаульских собачек-красотулек

В барнаульском парке «Изумрудный» 20 апреля прошел «Собачий модный приговор». Наш фотокорреспондент запечатлел усатых и мордастых в юбочках, шапочках и курточках.

На алтайском заводе после скандала с долгами по зарплате сменили руководство

Собственник «Белоярского мачтопропиточного завода» — группа компаний из Челябинской области «Новации и бизнес в энергетике» — сменил руководство завода. Изменение произошло на фоне недавнего скандала, связанного с невыплатой зарплаты за несколько месяцев, о котором сообщала прокуратура Алтайского края.

Долги по зарплатам копились с октября 2023 года. Сумма немалая - 9,3 млн рублей. Долг уже погасили, а 29 марта 2024 гендиректор Сергей Струков перестал занимать эту должность.

В качестве управляющей организации указана компания «Новации и бизнес в энергетике».

Подробности — в этом материале.

Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
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