Нехватка вакцин от кори, перенос «Мясного замеса» и «Женский клуб». Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Стало известно, почему перенесли популярный фестиваль на Алтае
Фестиваль «Мясной замес» в селе Дружба перенесли с 6 на 13 июля.
Как рассказал директор компании «Вирт» Павел Бейфорт, в этом году на «Мясном замесе» решили объединить несколько событий. Так в день гастрофестиваля отметят 100-летие Целинного района, а также спортивный праздник.
Сейчас организаторы работают над расширением программы. Подробные анонсы о том, что ждать гостям, появятся в мае.
Фоторепортаж с «Мясного замеса» 2023 года — здесь. Рекомендую поесть перед просмотром.
Вакцин от кори и коклюша не хватает в Алтайском крае
В Алтайский край в первый квартал поступили детская комбинированная вакцина «корь, краснуха, паротит», паротитно-коревая вакцина и моновакцина от кори. Больше 50% поступило из федерального бюджета, часть регион закупил на собственные средства.
Однако даже при таких условиях в крае не хватает в полном объеме комбинированной вакцины.
За январь и февраль в Алтайском крае зарегистрировали 700 случаев заболевания коклюшем, в марте она снизилась до 80 случаев в месяц.
Почему корь и коклюш опять на слуху — читайте в этом материале.
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