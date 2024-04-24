Нехватка вакцин от кори, перенос «Мясного замеса» и «Женский клуб». Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. ИД «Алтапресс» провел традиционный «Женский клуб» в Музыкальном театре. Бизнес-леди встретились не только посплетничать, но и погрузиться в искусство. Посмотрите , как это было. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Стало известно, почему перенесли популярный фестиваль на Алтае

Фестиваль «Мясной замес» в селе Дружба перенесли с 6 на 13 июля.

Как рассказал директор компании «Вирт» Павел Бейфорт, в этом году на «Мясном замесе» решили объединить несколько событий. Так в день гастрофестиваля отметят 100-летие Целинного района, а также спортивный праздник.

Сейчас организаторы работают над расширением программы. Подробные анонсы о том, что ждать гостям, появятся в мае.

Фоторепортаж с «Мясного замеса» 2023 года — здесь. Рекомендую поесть перед просмотром.

"Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова

Вакцин от кори и коклюша не хватает в Алтайском крае

В Алтайский край в первый квартал поступили детская комбинированная вакцина «корь, краснуха, паротит», паротитно-коревая вакцина и моновакцина от кори. Больше 50% поступило из федерального бюджета, часть регион закупил на собственные средства.

Однако даже при таких условиях в крае не хватает в полном объеме комбинированной вакцины.

За январь и февраль в Алтайском крае зарегистрировали 700 случаев заболевания коклюшем, в марте она снизилась до 80 случаев в месяц.

Почему корь и коклюш опять на слуху — читайте в этом материале.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

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Как алтайские работодатели исхитряются в борьбе с дефицитом кадров — в этом материале.

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