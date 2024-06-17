Сбор жимолости, 300 молний и алтайская силиконовая долина. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Продолжаем маяться от жары. На этой неделе синоптики прогнозируют грозу и небольшое похолодание до 19 градусов. А что еще происходит в Алтайском крае — читайте в моей подборке.

Барнаульцев пригласили на сбор жимолости

Институт садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко приглашает на сбор жимолости по адресу: Новоалтайск, ул. Плодопитомник, 12 (ЭПО №3).

Вход на поле с 08:00 утра 12:00. По вопросам сбора жимолости тел. 8-913-212-4886.

В Барнауле сбор жимолости будет проходить по адресу: Барнаул, Школа садоводов (Змеиногорский тракт, 93а), ЭПО №2. Вход на поле с 07:00 до 12:00. У ворот будет ждать служебный автобус.

До Школы садоводов проезд автобусами № 104, 109к, 118, 119, маршрутными такси № 33, 51. Перейти дорогу, зайти в ворота и там на автобусе отвезут на поля с жимолостью. Автобус будет привозить тех, кто собрал ягоду, и увозить пришедших на поле.

Ученые из АлтГУ будут поставлять хмель «Балтике»

Компания «Балтика» и Алтайский центр прикладной биотехнологии базе АлтГУ подписали соглашение о сотрудничестве.

Причина — обострившаяся потребность ввиду санкций. Из-за них российские пивоваренные компании испытывают проблемы с хмелепродуктами. Но проблемы эти решаемы. Очевидный путь — возродить плантации хмеля.

У «Балтики» уже есть пашни на Алтае. Компания намерена создать собственные плантации хмеля. Так, в Республике Алтай компания работает с хмелеводческим хозяйством в селе Верх-Карагуж Майминского района. Из заложенных 23 га хмельников плодоносящими являются 11 га, здесь выращиваются сорта «Магнум», «Подвязный», «Флагман», «Брянский» и «Смолистый».

Подробности — в этом материале.

Хмель. СС0

300 молний над Рубцовском

Охотник за молниями Евгений Храпко сфотографировал жуткое и одновременно эпичное зрелище — над Рубцовском ночью с 16 на 17 июня засветились 300 молний.

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В Барнауле не одобрили проект крупной частной поликлиники. Почему это произошло и где ее собирались построить — читайте здесь.

Федеральные эксперты размышляли, станет ли Алтайский край Силиконовой долиной.

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