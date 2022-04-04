4 апреля
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Жизнь

Алтай будет пользоваться популярностью для деловых мероприятий, считает эксперт

Организаторы праздничных мероприятий собрались на экстренное закрытое совещание, чтобы обсудить работу в условиях санкций, пишет mk.ru.

Бизнес.
Бизнес.
СС0

Гендиректор агентства EventCityGroup Инесса Холоденина заявила, что пандемия остановила корпоративные мероприятия и выступление звезд шоу-бизнеса.

В 2022 году на рынок удалось вернуться частным мероприятиям. Наиболее востребованы выездные — на Мальдивы, Сейшелы, Кубу, Тайланд, Бали, Гоа, ОАЭ, Катар, Оман и Хайнань.

Но заказать такие мероприятия можно будет летом, когда станет понятна ситуация с санкциями и ценами.

Эксперт заявила, что вся сфера делового туризма временно переходит на территорию России.

Холоденина подчеркнула, что будут востребованы Алтай, Байкал, Южно-Сахалинск, города Золотого кольца России и Карелия.

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