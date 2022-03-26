Деньги не пахнут. Ненавидящий Россию Барских согласился выступить у русских олигархов

Принципиальная позиция некоторых звезд шоу-бизнеса оказалась не столь принципиальной, пишет РЕН-ТВ . Журналисты телеканала под видом клиентов связались с теми, кто публично обрушился на Россию после начала спецоперации на Украине.

Так, например, концертный директор Валерия Меладзе и Веры Брежневой дал добро на выступление певцов на корпоративе российского бизнесмена, за границей и с долларовым гонораром.

В Россию Брежнева за деньги также готова прилететь.

Макс Барских, который считает, что «в дырявую Россию больше никто не захочет приезжать» и россиян «никто не захочет видеть по всему миру» (об этом он писал гневные посты в соцсетях), тоже не против выступить за деньги у бизнесменов.

«В принципе можно было бы организовать, но опять же мы должны понимать, что это за люди», — ответил его директор.

Кстати, накануне продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на новый выпад Макса Барских в сторону России.

Музыканты, подобные Барских, ничего не создали для музыкального рынка, они просто зарабатывали деньги, и делали они это в России, заявил Пригожин.