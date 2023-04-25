«Алтай-Кокс» финансирует социальные программы

В 2022 году Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК ) направил более 300 млн рублей на социальные программы. Основные направления финансирования — оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов, расходы на предоставление помощи посредствам сервиса «Добросервис» и многое другое.

На программы по поддержке семьи и материнства направлено более 178 млн рублей. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

Более 73 млн рублей составили выплаты по коллективному договору, затраты на культурные и спортивные мероприятия, организацию питания в заводских столовых, дотация работников на питание, поощрение сотрудников к юбилейным, праздничным датам, страхование от несчастных случаев и критических заболеваний.

Более 32 млн рублей Алтай-Кокс направил на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей, дополнительные медицинские услуги в корпоративных и коммерческих клиниках. Работники отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Бодрость». Дети заводчан получили путевки в летние оздоровительные лагеря, в том числе, на черноморском побережье.

Объем финансирования социальных проектов для ветеранов Алтай-Кокса превысил 18,5 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия и др.