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Жизнь

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» провели благотворительную акцию

Благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер НЛМК — завершил традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия» по сбору средств на новогодние подарки для нуждающихся жителей шести регионов России. Ее проводят онлайн уже третий год подряд.

Акция «Поезд милосердия».
Акция «Поезд милосердия».
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

За два месяца в ней приняли участие около 350 человек. Приобретенные на пожертвования подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным семьям в Калужской, Липецкой, Белгородской, Свердловской, Московской областях и в Алтайском крае. Часть средств направят в приюты помощи животным.

Пожертвование на проекты «Милосердия» может оформить любой желающий на сайте. В 2022 году сумма всех частных пожертвований в адрес фонда превысила 600 тысяч рублей.

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