23 марта
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Жизнь

Алтай-Кокс поддержал литературный конкурс

В заринском Центре детского творчества подвели итоги 13-го открытого городского конкурса творческих работ «Журфест», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).

Победители 13-го открытого городского конкурса творческих работ «Журфест».
Победители 13-го открытого городского конкурса творческих работ «Журфест».
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

В этом году в литературном фестивале приняли участие 210 школьников и преподавателей Заринска. Вместе с преподавателями ученики представили на суд жюри 87 работ в разных номинациях:

  • литературное творчество (проза и поэзия);
  • литературные сборники;
  • спецвыпуски газеты;
  • пост в социальных сетях, печатная и тележурналистика.

Победителями в своих возрастных категориях стали Виктория Матвеева, Диана Волобуева, Злата Пенкина, Павел Пацель, Константин Кандаков, Анастасия Азизова, Лилия Карпюк, Максим Князев, Татьяна Николаева, другие учащиеся заринских школ и преподаватели.

Корпоративные подарки от Алтай-Кокса вручили всем победителям конкурса.

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