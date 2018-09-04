Алтай-Кокс приобрел новую пожарную технику

Автомобиль оснащен инновационными средствами пожаротушения. В одном из отсеков — установка тушения компрессионной пеной. Это эффективное огнетушащее вещество. Пена имеет очень плотную структуру, что позволяет резко снижать температуру в зоне горения, значительно сокращать время тушения, минимизировать риск тления и повторного возгорания.

В пожарно-аварийной спасательной службе Алтай-Кокса трудится более ста человек. Служба полностью оснащена техникой и оборудованием, необходимым для проведения аварийно-спасательных работ. В автопарке — шесть пожарных автомобилей. Основная задача подразделения — профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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