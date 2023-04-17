Алтай-Кокс провел благотворительную акцию накануне Пасхи

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в канун Светлого праздника Пасхи передал пасхальные куличи в Вознесенскую церковь для раздачи нуждающимся жителям Заринска. Это совместная благотворительная помощь Алтай-Кокса и компании «РТС-питание», в структуру которой входят пункты питания на территории завода.
Алтай-Кокс в канун Светлого праздника Пасхи передал пасхальные куличи в Вознесенскую церковь для раздачи нуждающимся жителям Заринска.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.
Предприятие ежегодно оказывает такую помощь малоимущим, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями. В 2022 году Алтай-Кокс также оказал помощь Алтайской Митрополии в доставке в регион Благодатного огня.
В 2022 году Алтай-Кокс направил на благотворительные программы свыше 6 млн рублей.