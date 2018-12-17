Алтай-Кокс провел олимпиаду для школьников

Фоторепортаж об олимпиаде смотрите по ссылке.
Победу одержала Анастасия Колесова из школы № 15. Второе место разделили Анастасия Аксенова (школа № 15) и Артем Прудников (лицей «Бригантина»). Третье место — у Владислава Смоленцева (школа № 15). Победителям и призерам олимпиады вручили подарки Алтай-Кокса.
В олимпиаде приняли участие 28 старшеклассников с высокими оценками по химии из школ города Заринска. Преподаватели КузГТУ подготовили задания, которые требовали не только отличных знаний школьной программы, но и аналитических способностей.
Совместный профориентационный проект Алтай-Кокса, ведущего технического вуза и заринских школ позволит ученикам с высокой успеваемостью по химии получить дополнительные знания и преимущества при поступлении в КузГТУ на специальности, востребованные на заводе. Затем они могут стать участниками целевой корпоративной программы «Студент Алтай-Кокса», которая предполагает выплату стипендий, прохождение практики, трудоустройство на предприятие и возможности карьерного роста.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com