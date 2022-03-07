Реализация крупных экологических проектов может привлечь в бюджет Алтайского края серьезные средства и стать драйвером для экономического развития региона, считает депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии Георгий Арапов.

Во время своего визита в Барнаул Георгий Арапов заявил, что если экологическая повестка станет предметом особого внимания и приложения сил власти и общества, у Алтайского края имеются все шансы на то, чтобы стать тем субъектом Федерации, который возьмет на себя роль территории опережающего экологического развития.

Говоря о своей поездке в краевую столицу, спикер напомнил, что в 2022 году партия «Новые люди» будет участвовать в участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут на Алтае будущей осенью.

Отдельным блоком партийной кампании станет экологическая повестка.

Партия «Новые люди»

«К сожалению, сейчас очень мало политических сил, которые занимаются экологией по-настоящему. Мы же начинаем делать глубокую экспертную проработку тех вопросов, которые в конечном итоге реализуются в наших законопроектах и инициативах. Сегодня я здесь для того, чтобы обсудить с нашими активистами и с экспертами несколько важных тем — организация национальных парков в Алтайском крае, проблему раздельного сбора мусора и инициативу по созданию экоообразовательного лагеря в уже существующем нацпарке „Салаир“», — рассказал Георгий Арапов.

Говоря о том, сколь серьезный потенциал можно раскрыть в Алтайском крае, депутат Государственной Думы напомнил, что в мировой практике уже сложился и эффективно действует большой рынок эко-проектов.

Партия «Новые люди» Партия «Новые люди» Партия «Новые люди» Партия «Новые люди»

«Реализация подобных проектов в Алтайском крае способна принести большие средства в том числе и бюджет региона. Например, сегодня все мы понимаем, что все больше людей будет интересовать внутренний туризм. Поэтому перед нами глобально стоит задача перевести экологию „в плюс“ и сделать Алтай центром эко-проектов в стране», — отметил Георгий Арапов.

Такой подход, по его словам, способен вывести Алтайский край на положение территории опережающего экологического развития (по аналогии с термином «территория опережающего экономического развития»).

Такой статус открывает возможности не только для того, чтобы регион был одним из лидеров в вопросах сохранения окружающей среды, но и активно использовал этот потенциал в качестве ключевого направления своего экономического развития и повышения качества жизни простых людей.

Партия «Новые люди»

Справка

Партия «Новые Люди» была создана 1 марта 2020 года. Основателем партии является президент научно-производственной компании «Фаберлик» Алексей Нечаев.

Спустя буквально несколько месяцев после учреждения партии, в сентябре 2020 года, «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах РФ. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской области (7,0%), Калужской области (8,08%), Рязанской области (5,7%) и Костромской области (7,5%).

Кроме того, кандидаты от «Новых людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив по итогам выборов результат 15,02%.

В сентябре 2021 года в результате кампании по выборам Госдумы партия «Новые люди» стала пятой парламентской партией России, создав в нижней палате Федерального Собрания свою фракцию.

В 2022 году «Новые люди» намерены принять участие в крупных муниципальных выборах в Алтайском крае, которые состоятся в сентябре.