Алтай попал в рейтинг самых красивых регионов в октябре

Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили рейтинг регионов по красоте в октябре, пишет RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Туту.ру».

В топ-3 вошли также Республика Алтай и Иркутская область.

Однако для жителей Алтайского края этот октябрь поистине сделал подарок в виде затянувшегося бабьего лета и теплой погоды. Многие гуляли по паркам, изумлялись буйным краскам листвы в дендрарии. И фотографировали осеннюю красоту.

Напомним, каким был октябрь в Алтайском крае.

Между тем уже в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.

Днем 21 октября и в первой половине ночи 22 октября ожидается усиление ветра местами до 17-22 м/с и похолодание.

Днем 23 октября ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, усиление ветра местами до 24 м/с и похолодание.