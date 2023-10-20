Алтай попал в рейтинг самых красивых регионов в октябре

В топ-3 вошли также Республика Алтай и Иркутская область.
Однако для жителей Алтайского края этот октябрь поистине сделал подарок в виде затянувшегося бабьего лета и теплой погоды. Многие гуляли по паркам, изумлялись буйным краскам листвы в дендрарии. И фотографировали осеннюю красоту.
Напомним, каким был октябрь в Алтайском крае.
Между тем уже в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.
Днем 21 октября и в первой половине ночи 22 октября ожидается усиление ветра местами до 17-22 м/с и похолодание.
Днем 23 октября ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, усиление ветра местами до 24 м/с и похолодание.