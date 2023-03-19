19 марта
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Жизнь

Алтай попал в зону риска при вскрытии рек и ледоходе

Алтайский край и Республика Алтай попали в список населенных пунктов с высокой вероятностью затопления во время весеннего полноводья, сообщает Минприроды РФ.

Начало ледохода в Барнауле.
Начало ледохода в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Прогноз таяния снега и вскрытия рек в регионах обсудили на заседании федерального штаба в Минприроды России.

В министерстве отметили, что нужно обратить особое внимание на населенные пункты Алтайского, Красноярского, Приморского края, Кемеровской и Томской области.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков добавил, что служба уже подготовила и направила всем регионам справку об ожидаемом характере весеннего половодья.

Также регионы получили прогноз притока воды в крупные водохранилища.

Ранее алтайские гидрологи рассказали, когда начнется ледоход на Оби. По предварительным прогнозам, это произойдет в середине апреля.

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