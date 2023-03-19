Алтай попал в зону риска при вскрытии рек и ледоходе

Прогноз таяния снега и вскрытия рек в регионах обсудили на заседании федерального штаба в Минприроды России.
В министерстве отметили, что нужно обратить особое внимание на населенные пункты Алтайского, Красноярского, Приморского края, Кемеровской и Томской области.
Глава Росгидромета Игорь Шумаков добавил, что служба уже подготовила и направила всем регионам справку об ожидаемом характере весеннего половодья.
Также регионы получили прогноз притока воды в крупные водохранилища.
Ранее алтайские гидрологи рассказали, когда начнется ледоход на Оби. По предварительным прогнозам, это произойдет в середине апреля.