Алтайская активистка уличила главу района в нарушениях закона и отвоевала у него земельный участок

Активистка из села Солонешное выиграла аукцион по предоставлению земли бывшей турбазы «Отрада», которая принадлежала главе района Виктору Горбачеву. Екатерина Носко боролась за эту землю два года. Все это время она много раз писала жалобы в прокуратуру на руководителя муниципалитета. По наводке женщины Горбачева дважды уличили в нарушении законодательства о коррупции.

Лакомый кусок

Землю в 6 км от села Тележиха глава Солонешенского района Виктор Горбачев арендовал еще в 2007 году. В мае 2017 года местный юрист Екатерина Носко подала жалобу в прокуратуру с просьбой проверить законность возведения турбазы. В ходе проверки выяснилось, что земельный участок поделили на две части: один арендовала жена Виктора Горбачева, а другой, где располагалась турбаза, супруги арендовали вместе — на 20 лет.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к Виктору Горбачеву из-за нарушений антикоррупционного и земельного законодательства. Ведомство заявило, что турбазу возвели незаконно, и землю нельзя сдавать в аренду на 20 лет без проведения аукциона. Добровольно снести постройки семья отказалась. В итоге договоры аренды, заключенные с супругами, признали недействительными, а все их постройки — самовольными.

Бывшая турбаза «Отрада». Ноябрь 2018 года. предоставлено читателем altapress.ru

В 2018 году Екатерина Носко снова написала жалобу в прокуратуру — Виктор Горбачев предоставил этот участок крестьянско-фермерскому хозяйству на 5 лет без проведения аукциона, изменив вид разрешенного использования с «ведение ЛПХ» на «пчеловодство и размещение ульев». Прокуратура вновь провела проверку, выявила нарушение и выписала главе представление. Он его рассмотрел, но ничего менять не стал. В беседе с altapress.ru Виктор Горбачев заявлял, что считает свои действия законными.

Победа в аукционе

По данным источников altapress.ru, домики бывшей турбазы главы до последнего времени стояли на участке, хотя суд постановил их снести еще в 2017 году, а у земли с июня 2018 года был другой арендатор.

В марте 2019 года руководитель КФХ расторг договор аренды с администрацией района в добровольном порядке.

Бывшая турбаза «Отрада». Ноябрь 2018 года. предоставлено читателем altapress.ru

Екатерина Носко,

юрист из Солонешного:

Еще до заключения договора с КФХ я неоднократно обращалась в администрацию района с заявлениями о предоставлении этого земельного участка в аренду. Мне отказывали по одним и тем же основаниям. Я обратилась в суд. В итоге отказы Горбачева о предоставлении мне земли в аренду признали незаконными и отменили.

Сразу после расторжения договора с КФХ Екатерина снова начала подавать аналогичные заявления в администрацию. Ей неоднократно отказывали. Юрист снова обратилась с жалобой в прокуратуру. И после этого наконец объявили аукцион, в котором победила Екатерина Носко как участник, предложивший наибольшую цену за год аренды — более 53 тыс. рублей.

Бывшая турбаза «Отрада». Ноябрь 2018 года. предоставлено читателем altapress.ru

Трижды нарушитель

Также по жалобам Екатерины Носко прокуратура дважды уличила главу района в нарушении антикоррупционного законодательства. В первый раз еще в 2017 году, когда он вновь арендовал землю под турбазой. Прокуратура решила, что у Виктора Горбачева имелся личный интерес в том, чтобы забрать данный участок, не выставляя его на торги.

Второй раз ведомство согласилось с Екатериной Носко в том, что глава района подал неполную декларацию о доходах в 2017 году, не указав в ней счета в банках на себя и жену, а также земельный участок площадью 43 кв. м. В своем объяснении прокуратуре Виктор Горбачев написал, что сделал это неумышленно. Районные депутаты разобрали этот вопрос на очередной сессии и порекомендовали ему относится внимательнее к заполнению деклараций.

Виктор Горбачев. altairegion22.ru

Екатерина Носко,

юрист из Солонешного:

Никто даже не стал проверять движение средств на его счетах: проверяющие сделали выводы о незначительности нарушения на основе распечатки с одной датой. Какой-то очень избирательный подход у нас в регионе к этому вопросу: кого-то за ошибки в декларациях жестко наказывают, как алтайских депутатов, а кого-то вообще не трогают.

В июне прокуратура провела еще одну проверку по заявлению Екатерины и выявила, что в декларации о доходах за 2018 год у главы также не указано 40 тыс. рублей, полученных от продажи стройматериалов. Это также считается нарушением антикоррупционного законодательства — третьим по счету.

Кроме того, Виктор Горбачев продолжает практиковать предоставление муниципальной собственности без аукциона. Выяснилось, что именно таким образом районный комитет по предпринимательству передал КамАЗы, трактора и другие машины в безвозмездное хранение местному бизнесмену через другую коммерческую организацию. За это прокуратура вынесла ему очередное представление. Технику изъяли, по ней должны провести аукцион.

Справка

Виктор Горбачев окончил Томский автомобильно-дорожный техникум. В 1998 году получил высшее образование в АГАУ по специальности «Мелиоративное и дорожное строительство». Работал учителем физкультуры, с 1979 года трудился в Солонешенском ДРСУ (автогрейдерист, мастер). С 1991 года стал начальником Солонешенского ДРСУ, а в 2015 году — начальником филиала «Солонешенский» ГУП ДХ Алтайского края «Юго-Восточное ДСУ». Стал главой администрации Солонешенского района 31 января 2017 года, а 24 ноября 2017 года — главой района.

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