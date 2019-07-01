Алтайская активистка уличила главу района в нарушениях закона и отвоевала у него земельный участок

Лакомый кусок
Землю в 6 км от села Тележиха глава Солонешенского района Виктор Горбачев арендовал еще в 2007 году. В мае 2017 года местный юрист Екатерина Носко подала жалобу в прокуратуру с просьбой проверить законность возведения турбазы. В ходе проверки выяснилось, что земельный участок поделили на две части: один арендовала жена Виктора Горбачева, а другой, где располагалась турбаза, супруги арендовали вместе — на 20 лет.
В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к Виктору Горбачеву из-за нарушений антикоррупционного и земельного законодательства. Ведомство заявило, что турбазу возвели незаконно, и землю нельзя сдавать в аренду на 20 лет без проведения аукциона. Добровольно снести постройки семья отказалась. В итоге договоры аренды, заключенные с супругами, признали недействительными, а все их постройки — самовольными.
В 2018 году Екатерина Носко снова написала жалобу в прокуратуру — Виктор Горбачев предоставил этот участок крестьянско-фермерскому хозяйству на 5 лет без проведения аукциона, изменив вид разрешенного использования с «ведение ЛПХ» на «пчеловодство и размещение ульев». Прокуратура вновь провела проверку, выявила нарушение и выписала главе представление. Он его рассмотрел, но ничего менять не стал. В беседе с altapress.ru Виктор Горбачев заявлял, что считает свои действия законными.
Победа в аукционе
По данным источников altapress.ru, домики бывшей турбазы главы до последнего времени стояли на участке, хотя суд постановил их снести еще в 2017 году, а у земли с июня 2018 года был другой арендатор.
В марте 2019 года руководитель КФХ расторг договор аренды с администрацией района в добровольном порядке.
Екатерина Носко,
юрист из Солонешного:
Еще до заключения договора с КФХ я неоднократно обращалась в администрацию района с заявлениями о предоставлении этого земельного участка в аренду. Мне отказывали по одним и тем же основаниям. Я обратилась в суд. В итоге отказы Горбачева о предоставлении мне земли в аренду признали незаконными и отменили.
Сразу после расторжения договора с КФХ Екатерина снова начала подавать аналогичные заявления в администрацию. Ей неоднократно отказывали. Юрист снова обратилась с жалобой в прокуратуру. И после этого наконец объявили аукцион, в котором победила Екатерина Носко как участник, предложивший наибольшую цену за год аренды — более 53 тыс. рублей.
Трижды нарушитель
Также по жалобам Екатерины Носко прокуратура дважды уличила главу района в нарушении антикоррупционного законодательства. В первый раз еще в 2017 году, когда он вновь арендовал землю под турбазой. Прокуратура решила, что у Виктора Горбачева имелся личный интерес в том, чтобы забрать данный участок, не выставляя его на торги.
Второй раз ведомство согласилось с Екатериной Носко в том, что глава района подал неполную декларацию о доходах в 2017 году, не указав в ней счета в банках на себя и жену, а также земельный участок площадью 43 кв. м. В своем объяснении прокуратуре Виктор Горбачев написал, что сделал это неумышленно. Районные депутаты разобрали этот вопрос на очередной сессии и порекомендовали ему относится внимательнее к заполнению деклараций.
Екатерина Носко,
юрист из Солонешного:
Никто даже не стал проверять движение средств на его счетах: проверяющие сделали выводы о незначительности нарушения на основе распечатки с одной датой. Какой-то очень избирательный подход у нас в регионе к этому вопросу: кого-то за ошибки в декларациях жестко наказывают, как алтайских депутатов, а кого-то вообще не трогают.
В июне прокуратура провела еще одну проверку по заявлению Екатерины и выявила, что в декларации о доходах за 2018 год у главы также не указано 40 тыс. рублей, полученных от продажи стройматериалов. Это также считается нарушением антикоррупционного законодательства — третьим по счету.
Кроме того, Виктор Горбачев продолжает практиковать предоставление муниципальной собственности без аукциона. Выяснилось, что именно таким образом районный комитет по предпринимательству передал КамАЗы, трактора и другие машины в безвозмездное хранение местному бизнесмену через другую коммерческую организацию. За это прокуратура вынесла ему очередное представление. Технику изъяли, по ней должны провести аукцион.
Справка
Виктор Горбачев окончил Томский автомобильно-дорожный техникум. В 1998 году получил высшее образование в АГАУ по специальности «Мелиоративное и дорожное строительство». Работал учителем физкультуры, с 1979 года трудился в Солонешенском ДРСУ (автогрейдерист, мастер). С 1991 года стал начальником Солонешенского ДРСУ, а в 2015 году — начальником филиала «Солонешенский» ГУП ДХ Алтайского края «Юго-Восточное ДСУ». Стал главой администрации Солонешенского района 31 января 2017 года, а 24 ноября 2017 года — главой района.
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