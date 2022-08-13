Алтайская жительница-грибник пропала. Ее не могут найти больше 10 дней

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски 34-летней женщины.
Вот ее приметы:
- рост 150 см,
- худощавое телосложение
- голубые глаза,
- светло-русые волосы.
Грибница Татьяна Надтока пропала без вести в Алтайском крае.
vk.com/la_altay
На ней были толстовка, серые брюки, резиновые сапоги, а также красный платок. С собой пропавшая взяла пакет.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Татьяны Надтоки, просят обращаться по телефону горячей линии 8−800−700−54−52.
Ранее стало известно, что в центре Барнаула пропал 17-летний юноша.