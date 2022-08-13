13 августа
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Жизнь

Алтайская жительница-грибник пропала. Ее не могут найти больше 10 дней

Грибник Татьяна Надтока из села Колыванское (Павловский район) пропала 2 августа. Она ушла в лес и не вернулась.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски 34-летней женщины.

Вот ее приметы:

  • рост 150 см,
  • худощавое телосложение
  • голубые глаза,
  • светло-русые волосы.
Грибница Татьяна Надтока пропала без вести в Алтайском крае.
Грибница Татьяна Надтока пропала без вести в Алтайском крае.
vk.com/la_altay

На ней были толстовка, серые брюки, резиновые сапоги, а также красный платок. С собой пропавшая взяла пакет.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Татьяны Надтоки, просят обращаться по телефону горячей линии 8−800−700−54−52.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула пропал 17-летний юноша.

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