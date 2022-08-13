Алтайская жительница-грибник пропала. Ее не могут найти больше 10 дней

Грибник Татьяна Надтока из села Колыванское (Павловский район) пропала 2 августа. Она ушла в лес и не вернулась.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски 34-летней женщины.

Вот ее приметы: рост 150 см,

худощавое телосложение

голубые глаза,

светло-русые волосы.

Грибница Татьяна Надтока пропала без вести в Алтайском крае. vk.com/la_altay

На ней были толстовка, серые брюки, резиновые сапоги, а также красный платок. С собой пропавшая взяла пакет.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Татьяны Надтоки, просят обращаться по телефону горячей линии 8−800−700−54−52.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула пропал 17-летний юноша.