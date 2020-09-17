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Жизнь

Алтайские депутаты хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям

Депутаты в Алтайском крае хотят запретить для детей и подростков розничную продажу зажигалок, заправочных баллонов к ним, а также безалкогольных энергетиков. Законопроекты планируют рассмотреть в ближайшие месяцы, сообщили в пресс-службе АКЗС.

Зажигалка.
Зажигалка.
CC0

Речь идет о зажигалках, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочные баллоны к ним любой емкости.

6 февраля в Новоалтайске девочка подросток погибла, когда вдыхала газ для зажигалок.

Депутаты хотят ограничить продажу, чтобы «избежать катастрофического влияния этого пристрастия на молодых людей».

Также предлагается запретить подростками продажу безалкогольных энергетиков — напитков, содержащих кофеин более 0,151 мг/куб. см и (или) другие тонизирующие компоненты.

Ранее сообщалось, что пьяным россиянам хотят запретить кататься на роликовых коньках.

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