Алтайские депутаты хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям

Речь идет о зажигалках, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочные баллоны к ним любой емкости.
6 февраля в Новоалтайске девочка подросток погибла, когда вдыхала газ для зажигалок.
Депутаты хотят ограничить продажу, чтобы «избежать катастрофического влияния этого пристрастия на молодых людей».
Также предлагается запретить подростками продажу безалкогольных энергетиков — напитков, содержащих кофеин более 0,151 мг/куб. см и (или) другие тонизирующие компоненты.
Ранее сообщалось, что пьяным россиянам хотят запретить кататься на роликовых коньках.