Алтайские депутаты скорректировали бюджет, поддержали создание муниципального округа, вручили награды медикам

25 февраля прошла очередная сессия Алтайского краевого Заксобрания. В повестке важные вопросы — корректировка краевого бюджета, возврат выборности глав муниципалитетов, создание округа, строительство на землях сельхозназначения, отлов бездомных животных и многое другое. Подробности о том, как прошла февральская сессия — в репортаже altapress.ru.

Поощрять отличившихся в той или иной сфере жителей Алтайского края — хорошая традиция АКЗС.

Перед началом работы шестой сессии председатель Заксобрания Александр Романенко вручил федеральные награды медицинским работникам региона.

Среди них врачи, медсестры и руководители городских и районных больниц.

Кроме того, почетной грамотой Совета Федерации за большой вклад в реализацию социально-экономической политики награжден генеральный директор «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго», руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб.

Расходы на социальную сферу

Важным вопросом повестки февральской сессии стала корректировка краевого бюджета, которая связана с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета и привлечением остатков, сложившихся на начало 2022 года.

Как сообщил министр финансов Алтайского края Данил Ситников, доходы краевого бюджета выросли на 3,4 млрд рублей и составляют теперь 144,4 млрд рублей. Расходы увеличены на 18 млрд рублей — до 169,3 млрд рублей. Важный факт: половина дополнительной расходной части — более 9 млрд рублей — будет направлена в районы края.

Наибольший объем средств (5,1 млрд) пойдет на реализацию краевой инвестиционной адресной программы, мероприятия по капремонту социально значимых объектов, а также выплаты по сертификатам детям-сиротам (600 млн рублей).

2 млрд рублей составят дотации на сбалансированность бюджетов районов и городских округов. Еще 1 млрд дополнительных средств районы получат в виде субсидий на зарплату.

Краевые депутаты поддержали корректировку бюджета сразу в двух чтениях.

Сессия АКЗС. Дмитрий Лямзин

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

— 18 млрд рублей были предложены для перераспределения в виде дополнительных расходов. Я сразу скажу, что теперь все разделы бюджета увеличатся, но значительнее всего это произойдет по образованию и капитальным ремонтам. Мы также значительно поможем органам местного самоуправления, в том числе в виде чистой финансовой помощи в размере 3,5 млрд рублей.

Право прямых выборов

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект о вариативном порядке избрания глав городов и районов.

Суть предложения в следующем: дать возможность муниципалитетам самим решать, как будут выбирать главу — назначением по конкурсу, избранием из числа депутатов или прямым народным голосованием.

Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления. Сейчас в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления. Главы в сельских и городских поселениях избираются на прямых выборах, главы районов и городских округов — по итогам конкурсов.

Подавляющее большинство депутатов всех фракций в АКЗС проголосовало за законопроект.

Как рассказал заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, законопроект будет направлен в муниципалитеты, чтобы получить отзывы и предложения с мест.

Сессия АКЗС. Дмитрий Лямзин

«Чтобы при всех способах организации власти сохранить прямую связь с населением, мы предлагаем установить вариативность, дать возможность городам и районам самим определиться с вариантом избрания главы. Перед вторым чтением мы направим законопроект на территории, изучим все предложения», — прокомментировал депутат.

Земля под строительство в селах

В ходе сессии депутаты приняли изменения, касающиеся оборота земель сельхозназначения.

Еще в 2021 году на федеральном уровне была принята норма, разрешающая фермерам строительство, реконструкцию и эксплуатацию жилья на земельных участках самого КФХ.

Эти жилые дома должны использоваться хозяйствами для осуществления своей деятельности. Федеральная норма вступает в силу с 1 марта 2022 года. Теперь она отражена и в региональном законодательстве.

После вступления закона в силу алтайские фермеры смогут строить и эксплуатировать жилые дома на землях сельхозназначения. Эти дома будут входить в имущество крестьянско-фермерского хозяйства.

Сессия АКЗС. Дмитрий Лямзин

Сергей Серов,

председатель комитета АКЗС по аграрной политике , природопользованию и экологии:

— На некоторых землях сельхозназначения есть оставшиеся от бывших колхозов и совхозов так называемые бригадные дома. В законе есть норма о реконструкции домов. Фермер может реконструировать оставшийся дом и использовать его как жилой.

Еще один муниципальный округ

На февральской сессии депутатам необходимо было рассмотреть инициативу Чарышского района, который решил стать муниципальным округом.

Это подразумевает ликвидацию сельсоветов и централизацию управленческих функций. Глава района Александр Ездин в своем выступлении подчеркнул: данный процесс уже идет.

С 2017 года здесь создали централизованную бухгалтерию, единую службу жизнеобеспечения, перевели часть полномочий сельсоветов на районный уровень.

В Чарышском районе работает муниципальная транспортная организация, обслуживающая внутрирайонные маршруты.

Что же касается сельсоветов, то в трех из девяти имеющихся нет постоянных глав. Кадровый голод назревает еще в двух сельсоветах.

Сессия АКЗС. Дмитрий Лямзин

Ирина Акименко,

заместитель председателя Чарышского РСД:

— Мы не от хорошей жизни к этому решению обратились — это наша боль. Мы уже живем в условиях муниципального округа — у нас нет кадров, которые бы были действительно профессиональными. Я живу в Чарышском районе уже 30 лет. Скажите, я враг своему району? Я хочу, чтобы вы нас услышали. Мы идем на это осознанно.

Сельсоветов в Чарышском районе больше не будет, как и сельских депутатов. Большую часть оставшихся функций передадут в район. По словам Александра Ездина, на месте сельсоветов будут работать территориальные отделы, в которых местные жители смогут получить, при необходимости, справку или консультацию.

Ранее о своем решении стать муниципальным округом объявил Залесовский район. В марте подобная инициатива будет рассмотрена по Суетскому району.

При этом краевые депутаты выступают против повсеместного использования данной практики в отношении других территорий.

Средства на отлов животных

На прошедшей сессии депутаты выступили за пересмотр системы финансирования отлова бездомных животных. Ранее сумма на исполнение этих полномочий для каждого из муниципалитетов края устанавливалась раз в год.

Теперь разрешено перераспределение средств этой субвенции несколько раз в течение года.

Как отметил Сергей Серов, предложение связано с тем, что не все муниципалитеты Алтайского края эффективно используют средства, выделенные на отлов бродячих животных.

Сессия АКЗС. Дмитрий Лямзин

Так, в 2021 году на эти цели из краевого бюджета было выделено 16 млн рублей, а фактически израсходовано 11,9 млн рублей.

Кроме того, число бродячих животных в муниципалитетах может динамично меняться в течение года.

Перераспределение субвенции за счет территорий, где потребность в отлове уменьшилась, поможет более эффективно использовать бюджетные средства.

В ходе сессии депутаты до 24,9 млн рублей увеличили расходы на отлов и содержание собак (первоначально на 2022 год было запланировано 16,6 млн руб.).

Стоимость услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на 2022 год, согласно приказу краевого управления ветеринарии, была увеличена на 9,1%.