Алтайские депутаты запретили митинговать около школ и больниц

Данный закон давно приняли на федеральном уровне, а на сессии 27 сентября алтайский парламентарий вывел его на региональный уровень.
Где теперь нельзя митинговать:
- У зданий речных, морских, ж/д, автовокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов и пристаней;
- зданий и территорий образовательных, медицинских организаций, социальной защиты;
- возле детских и спортивных площадок;
- органов публичной власти и объектов жизнеобеспечения (электросетей и водоснабжения);
- культовых зданий и сооружений.
Однако против документа высказались фракция коммунистов. Депутат Александр Волобуев заявил, что документ ограничивает право граждан выражать свое мнение.