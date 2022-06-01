Алтайские коровы на фоне сокращения поголовья начали давать больше молока

Алтайскрайстат опубликовал отчет «О сельском хозяйстве Алтайского края в январе-апреле 2022 года», согласно которому в регионе снизилось поголовье сельскохозяйственных животных.

«На 1 мая 2022 года во всех хозяйствах края поголовье крупного рогатого скота составило 686,7 тысячи голов, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Кроме того, сельхозпроизводители насчитали 283,9 тысячи голов коров (на 4,6% меньше), 364,8 тысячи голов свиней (на 10,9% меньше), 177,8 тысячи голов овец и коз (на 10,5%)», — отмечает издание.

За указанный период во всех хозяйствах региона произвели 65,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 315,3 тыс. тонн молока и 362,5 млн яиц.

При этом надой за год увеличился с 1 733 до 1 872 килограмма на корову, а яйценоскость одной курицы несушки — со 108 до 110 яиц.

Напомним, с октября 2021 года в Алтайском крае запретили продажу мяса животных, забитых на домашних подворьях.