Алтайские медучреждения получили 21 млн рублей на закупку нового оборудования

Медучреждениям Алтайского края выделили более 21 млн рублей на закупку оборудования для диагностики сахарного диабета и наблюдения за состоянием здоровья пациентов. Об этом сообщил Минздрав региона.

Сахарный диабет занимает в России VI место по общей заболеваемости среди взрослого населения. Эта серьезная болезнь возникает из-за того, что организм перестает усваивать сахар или глюкозу. Из-за этого концентрация этих веществ в крови многократно вырастает.

Неправильный контроль за уровнем глюкозы грозит нарушением функций почек, нервной и сердечно-сосудистой систем. Своевременно выявить сахарный диабет можно с помощью новейшего оборудования, которое скоро появится в медучреждениях Алтайского края в рамках регионального Минздрава.

Анализаторы гликированного гемоглобина планируют приобрести для лабораторий 11 медорганизаций первичного звена системы здравоохранения: Алтайской ЦРБ, Ключевской ЦРБ им. И.И. Антоновича, Косихинской ЦРБ, Первомайской ЦРБ им. А.Ф. Воробьева, Поспелихинской ЦРБ, Ребрихинской ЦРБ, Рубцовской ЦРБ, Тальменской ЦРБ, Троицкой ЦРБ, Топчихинской ЦРБ и Шипуновской ЦРБ.