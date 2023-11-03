5 ноября
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Жизнь

Алтайские медучреждения получили 21 млн рублей на закупку нового оборудования

Медучреждениям Алтайского края выделили более 21 млн рублей на закупку оборудования для диагностики сахарного диабета и наблюдения за состоянием здоровья пациентов. Об этом сообщил Минздрав региона.

Сахарный диабет
Сахарный диабет
Freepic

Сахарный диабет занимает в России VI место по общей заболеваемости среди взрослого населения. Эта серьезная болезнь возникает из-за того, что организм перестает усваивать сахар или глюкозу. Из-за этого концентрация этих веществ в крови многократно вырастает.

Неправильный контроль за уровнем глюкозы грозит нарушением функций почек, нервной и сердечно-сосудистой систем. Своевременно выявить сахарный диабет можно с помощью новейшего оборудования, которое скоро появится в медучреждениях Алтайского края в рамках регионального Минздрава.

Анализаторы гликированного гемоглобина планируют приобрести для лабораторий 11 медорганизаций первичного звена системы здравоохранения: Алтайской ЦРБ, Ключевской ЦРБ им. И.И. Антоновича, Косихинской ЦРБ, Первомайской ЦРБ им. А.Ф. Воробьева, Поспелихинской ЦРБ, Ребрихинской ЦРБ, Рубцовской ЦРБ, Тальменской ЦРБ, Троицкой ЦРБ, Топчихинской ЦРБ и Шипуновской ЦРБ.

«На данный момент региональная программа по борьбе с сахарным диабетом находится на утверждении в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России и после ее согласования будет принята Правительством Алтайского края. Ее принятие позволит помочь десяткам тысяч жителей региона», - рассказывает Оксана Заплавнова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Алтайского края.

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