22 февраля
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Жизнь

Алтайские ОМОНовцы потренировались десантироваться из вертолета без парашютов

Бойцы горно-алтайского ОМОН Росгвардии отработали беспарашютное десантирование, рассказали и показали в пресс-службе ведомства.

Беспарашютное десантирование.
Беспарашютное десантирование.
rosguard.gov.ru

Сотрудники ОМОН в полной боевой экипировке высадились из вертолета Ми-8 под управлением летчиков авиационной эскадрильи Сибирского округа Росгвардии с различных высот.

На землю они приземлились при помощи альпинистского снаряжения и спусковых устройств.

Беспарашютное десантирование — это один из самых важных и сложных элементов боевой подготовки.

«Подобные тренировки позволяют подготовить сотрудников специальных подразделений к эффективному выполнению служебно-боевых задач в труднодоступной местности», — отметил помощник начальника группы сил специального назначения управления майор Павел Пятков.

А ранее росгвардейцы с елкой и пулеметами опускались на дно Байкала.

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