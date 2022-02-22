Алтайские ОМОНовцы потренировались десантироваться из вертолета без парашютов

Бойцы горно-алтайского ОМОН Росгвардии отработали беспарашютное десантирование, рассказали и показали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОМОН в полной боевой экипировке высадились из вертолета Ми-8 под управлением летчиков авиационной эскадрильи Сибирского округа Росгвардии с различных высот.

На землю они приземлились при помощи альпинистского снаряжения и спусковых устройств.

Беспарашютное десантирование — это один из самых важных и сложных элементов боевой подготовки.

«Подобные тренировки позволяют подготовить сотрудников специальных подразделений к эффективному выполнению служебно-боевых задач в труднодоступной местности», — отметил помощник начальника группы сил специального назначения управления майор Павел Пятков.

А ранее росгвардейцы с елкой и пулеметами опускались на дно Байкала.