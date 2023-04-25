Алтайские пасечники выпустили первых пчел и пожалели об этом

Пчел выпускают, когда устанавливаются более-менее продолжительные теплые дни и плюсовые температуры. Однако в Бийске некоторые пасечники выпустили насекомых в середине апреля, до резкого похолодания. В результате часть пчелосемей погибла.
В конце апреля пасечники уверены — можно ничего не бояться и выпускать полосатых трудяг. Они переселяют насекомых в чистые ульи и обрабатывают старые от грязи и плесени.
Издание сообщает, что первая задача пчел — накормить матку. Поэтому моментального урожая меда ждать не стоит.
Ранее алтайские фермеры громко поспорили, нужно ли еще одно объединение с политическим подтекстом.