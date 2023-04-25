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Жизнь

Алтайские пасечники выпустили первых пчел и пожалели об этом

Алтайские пасечники, поторопившись, выпустили пчел в «апрельскую зиму» и пожалели об этом. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Пчел выпускают, когда устанавливаются более-менее продолжительные теплые дни и плюсовые температуры. Однако в Бийске некоторые пасечники выпустили насекомых в середине апреля, до резкого похолодания. В результате часть пчелосемей погибла.

В конце апреля пасечники уверены — можно ничего не бояться и выпускать полосатых трудяг. Они переселяют насекомых в чистые ульи и обрабатывают старые от грязи и плесени.

Издание сообщает, что первая задача пчел — накормить матку. Поэтому моментального урожая меда ждать не стоит.

Ранее алтайские фермеры громко поспорили, нужно ли еще одно объединение с политическим подтекстом.

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