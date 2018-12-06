Алтайские полицейские помогли водителю заглохшего грузовика не замерзнуть в лютый мороз на трассе

4 декабря сотрудники ГИБДД, лейтенанты полиции Алексей Алтухов и Андрей Пронин помогли в трудной ситуации водителю заглохшего на морозе грузовика. Машина отказала в 10 км от Камня-на-Оби — перемерзло дизельное топливо.

О попашем в сложную ситуацию водителе сообщили в полицию Камня-на-Оби. Для проверки информации на место выехали Алтухов и Петров. Они нашли в грузовике «Фотон» сильно замерзшего водителя. Мужчина рассказал, что автомобиль заглох и не заводится.

Полицейские посадили водителя к себе автомобиль погреться, а сами вызвали спецтехнику, которая помогла отбуксировать грузовик в теплый гараж сервиса. Там мужчина смог починить транспортное средство и продолжить свой путь.

«Автолюбитель выразил сотрудникам дорожно-патрульной службы искренние слова благодарности за оказанную ему помощь и пожелал им оставаться такими же отзывчивыми к участникам дорожного движения», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Алтайскому краю.

Напомним, ранее сотрудники Алейской автоинспекции помогли женщине, роды которой начались в дороге, быстро добраться до роддома в Алейске.