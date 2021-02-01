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Жизнь

Алтайские силовики не смогли объяснить, почему из медицинских «буханок» выпрыгивал ОМОН

31 января в Барнауле участники несанкционированной акции заметили УАЗы со знаками «медслужбы», в которых ехали не врачи, а сотрудники спецслужб. В одну из таких машин забрали мужчину с бейджем сотрудника сетевого издания RusNews. Почему в медицинской «буханке» был ОМОН, в правоохранительных органах не рассказали, пишет «Банкфакс».

Силовики в "Скорой".
Силовики в "Скорой".
Скриншот видео

Видео с моментом задержания появилось в сети. Из автомобиля с красным крестом вылетел сотрудник ОМОН и сопроводил наблюдавшего за митингом мужчину. Позже его отпустили и извинились.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю заявили, что со стороны полиции такая машина не использовалась.

В Росгвардии отказались от комментариев, сославшись на то, что всю информацию предоставляет полиция.

Ранее стало известно, что в отделы полиции 31 января доставили 85 человек. Барнаул расположился на 20 месте в списке городов России по числу задержанных.

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