Алтайские силовики не смогли объяснить, почему из медицинских «буханок» выпрыгивал ОМОН

31 января в Барнауле участники несанкционированной акции заметили УАЗы со знаками «медслужбы», в которых ехали не врачи, а сотрудники спецслужб. В одну из таких машин забрали мужчину с бейджем сотрудника сетевого издания RusNews. Почему в медицинской «буханке» был ОМОН, в правоохранительных органах не рассказали, пишет «Банкфакс».

Видео с моментом задержания появилось в сети. Из автомобиля с красным крестом вылетел сотрудник ОМОН и сопроводил наблюдавшего за митингом мужчину. Позже его отпустили и извинились.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю заявили, что со стороны полиции такая машина не использовалась.

В Росгвардии отказались от комментариев, сославшись на то, что всю информацию предоставляет полиция.

Ранее стало известно, что в отделы полиции 31 января доставили 85 человек. Барнаул расположился на 20 месте в списке городов России по числу задержанных.