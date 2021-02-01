Алтайские силовики не смогли объяснить, почему из медицинских «буханок» выпрыгивал ОМОН

Видео с моментом задержания появилось в сети. Из автомобиля с красным крестом вылетел сотрудник ОМОН и сопроводил наблюдавшего за митингом мужчину. Позже его отпустили и извинились.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю заявили, что со стороны полиции такая машина не использовалась.
В Росгвардии отказались от комментариев, сославшись на то, что всю информацию предоставляет полиция.
Ранее стало известно, что в отделы полиции 31 января доставили 85 человек. Барнаул расположился на 20 месте в списке городов России по числу задержанных.