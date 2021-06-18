Алтайские следователи проверят батуты после двух страшных происшествий с детьми

В Алтайском крае пройдет масштабная проверка безопасности надувного оборудования для аттракционов, сообщает региональный СК.

30 мая в Барнауле возле ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут — две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы. 12 июня в барнаульском парке семейного отдыха во время игры на батуте тяжелый вред здоровью получил шестилетний мальчик.

Накануне алтайский СК возбудил уголовные дела по признакам «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — по факту получения травм.

В ведомстве отметили, что из-за нарушений на аттракционах двух девочек госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медпомощи, а мальчик получает стационарную медпомощь.

«Защита прав детей является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета <…> В целях предупреждения и пресечения преступлений данной категории в рамках межведомственного взаимодействия сотрудниками следственного управления инициировано проведение проверок безопасности надувного оборудования, а также создание межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства в данной сфере», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что семьям девочек, пострадавших на взлетевшем батуте в Барнауле, предложили 2 млн рублей в качестве финансовой поддержки.

Кстати, накануне прокуратура Алтайского края провела проверки аттракционов, после чего все проверенные надувные батуты запретили к эксплуатации.