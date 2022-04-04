Алтайские социалисты собрались за круглым столом, чтобы обсудить проблемы молодежи региона

Что нужно, чтобы молодежь осталась в Алтайском крае; какие стипендии должны быть у студентов среднего профессионального образования; как проводить профориентационную работу; почему преподавателям ссузов должны вернуть право досрочного выхода на пенсию. Эти и другие вопросы обсудили депутат фракции « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ » в Государственной Думе и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, краевые и городские депутаты, представители регионального отделения «Молодежи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», а также студенты алтайских средних специальных учебных заведений.

Депутат Госдумы Александр Терентьев поблагодарил ребят за небезразличие к судьбе Алтайского края и своей собственной. Политик отметил, что в России проводят много круглых столов, организуют различные молодежные площадки, но это чаще всего так и заканчивается разговорами.

«Я бы хотел, чтобы мы не просто поняли, чего не хватает в программе правительства Алтайского края и страны в сфере молодежной политики, обсудили проблемы, с которыми сталкивается молодежь, но и выработали стратегию наших действий. Обсуждения, озвученные здесь, не должны оставаться пустым звуком. Нам нужна программа, которую не стыдно будет положить на стол губернатору. Прочитав ее, должно быть понятно, как мы хотим добиться улучшения жизни, по какому пути идти, какие ресурсы и каналы коммуникации нужны для ее реализации. А региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае со всеми своими инструментами и возможностями будет ей следовать», — обратился к участникам дискуссии парламентарий.

Круглый стол. Источник: altai.spravedlivo.ru

«Как же все-таки удержать молодежь?»

С такого вопроса начала свой доклад член Совета МСР в Алтайском крае Анна Жильцова. Она напомнила, что Алтайский край входит в топ-5 регионов, где происходит значительное сокращение населения. Умные, талантливые школьники и выпускники ссузов, которых не устраивает уровень образования, заработная плата, карьерные возможности, уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Томск и другие более перспективные города.

Справедливоросс отметила, что, конечно, необходимо в первую очередь поднимать заработные платы, предоставлять жилье, но только финансовой поддержки недостаточно.

Круглый стол. Источник: altai.spravedlivo.ru

«Основная задача — правильно профориентировать городскую, сельскую молодёжь, в том числе студентов СПО, на которых зачастую не обращают внимание, и повышать интерес к рабочим специальностям. Большинство образовательных учреждений, приезжающих в школы, просто рекламируют свои заведения и преподавательский состав. У ребят не формируется понимание, кем они смогут работать и что будут делать. Для молодежи необходимо организовывать экскурсии на заводы и предприятия, объяснять, какие возможности и перспективы есть в регионе, проводить круглые столы со школьниками и студентами, встречи с работодателями и выпускниками, которые гордятся, что остались в Алтайском крае. Ребятам нужно помогать делать правильный выбор!», — предложила Анна Жильцова.

В свою очередь руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в АКЗС и Председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов поинтересовался у присутствующих студентов, как они выбрали свои учебные заведения. В ходе беседы выяснилось, что профориентация в регионе, действительно, «хромает». К одним ребятам приезжали только представители ссузов, других зазывали к себе вузы, к третьим не приезжал никто. И только одна студентка рассказала, как в группе из 5 человек ей удалось побывать на интерактивной «ярмарке» учебных заведений.

Александр Молотов. Источник: altai.spravedlivo.ru

«Проблема профориентации в Алтайском крае, действительно, есть, и она достаточно серьезная. И нужно понимать, что в этом нельзя обвинять только вузы и ссузы. Школы тоже должны принимать участие в организации встреч с представителями образовательных учреждений. Высшим и средним учебным заведениям, в свою очередь, нужно менять формат подачи информации. Поколению Z нужно больше интерактива, им уже не интересны формальности. Ребятам нужно потрогать, ощутить будущую профессию, понимать где им можно будет работать, сколько они будут зарабатывать и смогут ли себя реализовать», — отметил Александр Молотов.

«Стипендия должна стимулировать освоение учебных программ»

Попросил запомнить эту фразу при обсуждении вопроса о стипендиальном обеспечении член Совета МСР в Алтайском крае Илья Сурков. Социалист напомнил, что все студенты-бюджетники, которые обучаются на «хорошо» и «отлично» и вовремя закрывают сессию, без каких-то справок могут претендовать на академическую стипендию. В Алтайском крае по нормативу ее размер составляет 560 рублей, без учета надбавок конкретных образовательных организаций. «Прожить на эту сумму нереально. Она не покрывает даже базовые потребности, не говоря уже о необходимых материалах и каких-либо развлечениях. Естественно, студент, вынужденный подрабатывать, не будет уделять достаточное время учебе. И в итоге человека, который мог достичь блестящих успехов в учебном процессе, просто поглощает работа», — подытожил Илья Сурков и призвал учащихся подписать петицию о повышении стипендий в ссузах.

Круглый стол. Источник: altai.spravedlivo.ru

Участники круглого стола озвучили размеры своих стипендий. По их словам, в политтихническом техникуме «отличники» получают около 1200 рублей. В колледже при АлтГУ размер повышенной стипендии достигает около 1500 рублей, в то время, как «хорошисты» получают примерно 1055 рублей. В строительном колледже размер стипендии составляет 560 рублей, а в музыкальном колледже такую материальную поддержку получают «отличники». Многим из них средств не хватает даже на проезд, не говоря уже о материалах и оборудовании, необходимых для учебы, которые регулярно растут в цене. Студенты едины во мнении, что размер стипендии нужно повышать до уровня МРОТ, о чем неоднократно говорила СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Круглый стол. Источник: altai.spravedlivo.ru

Депутат Александр Молотов отметил, что солидарен с позицией партии, но пояснил, что в связи с возможностями краевого бюджета, стипендии нужно поднимать поэтапно.

«Никто с 560 рублей стипендии до 13 тысяч рублей сразу не повысит. Чтобы поднять ее хотя бы до 1000 рублей, а это практически в 2 раза, в бюджете нужно найти 85 миллионов рублей, при расходной части в 150 миллиардов рублей. Нужно понимать, что из них более 50% - это и так социальные расходы. Я, как председатель профильного комитета, вопрос повышения стипендий поднимаю. И ребята молодцы, что собирают подписи по этой теме. Власть реагирует тогда, когда на нее давят, поэтому нам главное сдвинуть проблему с мертвой точки. Надеюсь, на 2023 год мы запланируем повышение стипендий», — рассказал политик.

«Думает только о том , где взять деньги , чтобы прокормить семью»

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин обратил внимание собравшихся на вопрос педагогического стажа преподавателей СПО. Парламентарий рассказал, что согласно федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», лица, которые обучали детей на протяжении 25 лет, имеют право досрочно выйти на пенсию. Однако его фактически лишены преподаватели большинства техникумов, колледжей и училищ, так как в этих учебных заведениях учатся более 50% детей старше 18 лет.

Дмитрий Ворсин. Источник: altai.spravedlivo.ru

«Возникает закономерный вопрос, почему он превышает установленный законом процент? Потому что такие заведения, чтобы иметь возможность работать дальше, набирают на коммерческой основе студентов заочного отделения. Но это ведь не справедливо! Нагрузка преподавателей СПО ничем не отличается от учителей школ, которые эту возможность не утратили. На лицо противоречие Постановления Правительства РФ, федеральному законодательству, поэтому закон нуждается в корректировке. Педагоги, честно отработавшие положенное по закону время, должны идти на заслуженный отдых, а молодые занимать их места», — заключил Дмитрий Ворсин.

Александр Молотов добавил, что досрочный выход на пенсию — это одна из гарантий, которая удерживает работников образования. А это, по словам депутата, влияет на качество образования, активность и инициативность преподавателя.

Александр Молотов. Источник: altai.spravedlivo.ru

«На коллегии Минздрава директор базового медицинского колледжа, рассказал, что заработная плата его работников составляет 22 тысячи рублей. Это со стажем и квалификацией. Разве преподаватель, получающий эти гроши, будет думать, как ему лучше подготовиться к парам, какие новшества внести в образовательный процесс? Нет, он думает только о том, где взять деньги и прокормить семью оставшийся месяц. Многих из них удерживала гарантия досрочно уйти на пенсию, а сейчас они этого права лишены», — резюмировал парламентарий.

По итогам круглого стола будет написана резолюция с конкретными предложениями по решения озвученных проблем, которая будет направлена председателю АКЗС и губернатору Алтайского края.