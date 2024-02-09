Алтайские ученые помогают достигнуть технологического суверенитета страны.

Об этом они рассказали на круглом столе, посвященном Дню российской науки.

В День российской науки в региональном избирательном штабе Владимира Путина собрались заслуженные и молодые ученые, чтобы обсудить, как преемственность поколений в алтайских вузах помогает научному развитию и достижению технологического суверенитета страны. Это одна из ключевых задач, поставленных президентом в рамках реализации стратеги развития Российской Федерации до 2030 года.

Встречу с учеными в избирательном штабе провела начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова.

«Наш президент говорит о том, что наука - это важнейший ресурс социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. Поэтому за последние 20 лет по инициативе Владимира Путина в стране сделано очень многое для популяризации науки, выявления и поддержки одаренных детей и молодых ученых», - сказала Ольга Зубова.

Благодаря реализации масштабных образовательных проектов в регионах открыто 232 детских технопарка, 198 центров цифрового образования, более 14 тысяч образовательных центров «Точка роста». В 27 регионах открыты «Дома научной коллаборации», в том числе в Алтайском крае. Это новая модель партнерства вузов и школ, которая позволяет использовать потенциал высшей для развития компетенций у школьников и педагогов. В 2015 году по инициативе Владимира Путина создан образовательный центр «Сириус», обучение в нем прошли уже больше 65 тысяч детей.

«Несмотря на попытки Запада отменить и изолировать Россию, в 2022 году наши школьники на международных олимпиадах выиграли 43 медали, из них 32 золотые. В декабре 2023 года российские школьники завоевали все золотые медали Международной естественно-научной олимпиады юниоров в Бангкоке. В ней принимали участие 311 школьников из 55 стран», - отметила Ольга Зубова.

Большое внимание уделяется студентам. С 2019 года в России создано 740 молодежных лабораторий. В 61 регионе работают центры по выявлению и поддержке талантливой молодежи. Президентом инициирован национальный проект «Наука и университеты», в рамках которого выделяются значительные средства на поддержку ученых и создание научных центров с первоклассными условиями для исследовательской работы. Программа «Приоритет-2030» направлена на формирование в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. А проект «Профессионалитет» позволяет колледжам готовить кадры для конкретных предприятий.

«В условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию роль сильных исследовательских школ значительно возрастает, служит укреплению технологического суверенитета страны. Немалый вклад в общее дело вносят научные школы, сформированные в Алтайском крае благодаря преемственности поколений», - подчеркнула Ольга Зубова.

К примеру, в Алтайском государственном университете молодые ученые под руководством доктора биологических наук, профессора, директора Южно-Сибирского ботанического сада Александра Шмакова занимаются проточной цитометрией растений, заметно ускоряющей их рост. В вузе работает школа молодых ученых «Проточная цитометрия и молекулярная филогения растений», где занятия ведет ученик Александра Шмакова – кандидат биологических наук, старший сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада Михаил Скапцов.

«Такие разработки направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, - говорит Александр Шмаков. – В 90-е годы мы утратили лекарственное растениеводство и садоводство, но сейчас многое делается для возрождения утраченного, хорошая база для этого есть и в нашем крае».

В Алтайском государственном аграрном университете молодые ученые готовят кадры для беспилотной авиации. Одним из преподавателей «Летной школы» вуза стал магистрант агрономического факультета Артем Романико.

«Все меняется. Государственные программы позволяют развивать перспективные направления, реализовывать молодежные проекты под руководством наставников», - говорит он.

Преемственность поколений и научных школ особенно характерны для Алтайского государственного медицинского университета, где много профессиональных династий, отметил заведующий кафедрой общей хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии, доктор медицинских наук, профессор Евгений Цеймах. Сам он стал наставником для 24 докторов и кандидатов медицинских наук. Среди них его сын, доцент кафедры факультетской хирургии имени профессора И. И. Неймарка, кандидат медицинских наук Александр Цеймах.

«Даже в названии нашей кафедры отражена преемственность поколений и роль наставничества в медуниверситете», - отметил Александр Цеймах.

Молодой ученый считает, что будущее российской науки за интегративностью всех ее направлений. Он привел яркий пример. В 2023 году медицинский университет реализовал два проекта в сфере биотехнологий благодаря гранту губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Один из проектов посвящен разработке новой биомедицинской технологии лечения ран мягких тканей различного генеза с помощью медицинских изделий на основе бактериальной целлюлозы. Но эту самую целлюлозу выращивали вовсе не медики. И так по всем направлениям – одна наука помогает развитию другой.

Участники встречи обратили внимание на трудное материальное положение аспирантов. Государству стоит помогать им в решении бытовых вопросов, поскольку многие молодые ученые из-за безденежья бросают науку, говорит Михаил Скапцов. Повышение стипендий аспирантов может стать одним из наказов президенту, как и другие идеи, озвученные на встрече ученых, сказала Ольга Зубова.

Ранее сообщалось, что доверенные лица в Алтайском крае рассказали о встрече с Владимиром Путиным.

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