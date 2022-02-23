Алтайские врачи продолжают защищать Отечество от ковида: сводка на 23 февраля по «всем фронтам»

В Алтайском крае, по данным на 23 февраля, зарегистрировали 3 493 случая заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки выздоровели 10 904 пациента — это новый рекорд в регионе. Сутками ранее, 19 февраля, зарегистрировали 6 086 излечений, а 18 февраля — 7 837. Таким образом, в крае третьи сутки фиксируют большое количество выздоровевших — 24 017 в сумме. В начале февраля выздоравливали примерно 150 человек в день.

Всего в крае инфицированных — 219 290 (в том числе 30 949 детей). Выздоровели — 177 686 пациентов, из них за прошедшие сутки — 5 321.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 811 человек.

«Кроме этого, 227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 114 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 315 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 512», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 508, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 184.

За весь период наблюдений скончались 9 304 человека с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 832 человека (по иным причинам — 1 472).

По данным на 23 февраля: прививается 1 337 504 человека (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину —59 267, полностью вакцинированы — 1 191 798, повторно вакцинировались — 86 439.

Ранее сообщили, что медлаборатории в Алтайском крае отказываются снижать стоимость ПЦР-тестов.