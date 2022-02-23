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Алтайские врачи продолжают защищать Отечество от ковида: сводка на 23 февраля по «всем фронтам»

В Алтайском крае, по данным на 23 февраля, зарегистрировали 3 493 случая заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

В крае за сутки выздоровели 10 904 пациента — это новый рекорд в регионе. Сутками ранее, 19 февраля, зарегистрировали 6 086 излечений, а 18 февраля — 7 837. Таким образом, в крае третьи сутки фиксируют большое количество выздоровевших — 24 017 в сумме. В начале февраля выздоравливали примерно 150 человек в день.

Всего в крае инфицированных — 219 290 (в том числе 30 949 детей). Выздоровели — 177 686 пациентов, из них за прошедшие сутки — 5 321.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 811 человек.

«Кроме этого, 227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 114 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 315 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 512», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 508, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 184.

За весь период наблюдений скончались 9 304 человека с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 832 человека (по иным причинам — 1 472).

По данным на 23 февраля: прививается 1 337 504 человека (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину —59 267, полностью вакцинированы — 1 191 798, повторно вакцинировались — 86 439.

Ранее сообщили, что медлаборатории в Алтайском крае отказываются снижать стоимость ПЦР-тестов.

Новые случаи:

Барнаул — 1645; Алейск — 62; Алейский район — 31; Алтайский район — 39; Баевский район — 26; Белокуриха — 17; Бийск — 189; Бийский район — 47; Благовещенский район — 36; Бурлинский район — 6; Быстроистокский район — 1; Волчихинский район — 37; Егорьевский район — 42; Ельцовский район — 3; Завьяловский район — 44; Залесовский район — 17; Заринск — 104; Заринский район — 17; Змеиногорский район — 2; Зональный район — 47; Калманский район — 41; Камень-на-Оби — 41; Ключевский район — 2; Косихинский район — 3; Красногорский район — 16; Краснощековский район — 14; Крутихинский район — 18; Кулундинский район — 49; Курьинский район — 5; Кытмановский район — 4; Локтевский район — 17; Мамонтовский район — 14; Михайловский район — 11; Немецкий национальный район — 7; Новичихинский район — 2; Новоалтайск — 43; Павловский район — 41; Первомайский район — 35; Петропавловский район — 9; Поспелихинский район — 50; Ребрихинский район — 53; Родинский район — 1; Романовский район — 13; Рубцовск — 143; Рубцовский район — 24; Славгород — 90; Смоленский район — 53; Советский район — 1; Солонешенский район — 13; Солтонский район — 12; Табунский район — 2; Тальменский район — 47; Тогульский район — 18; Топчихинский район — 11; Третьяковский район — 1; Троицкий район — 23; Тюменцевский район — 23; Угловский район — 14; Усть — Калманский район — 1; Усть-Пристанский район — 2; Хабарский район — 16; Целинный район — 35; Чарышский район — 19; Шелаболихинский район — 9; Шипуновский район — 35.

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