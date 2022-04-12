12 апреля
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Жизнь

Алтайский бизнесмен выдумал работы на 19% стоимости капремонта сельской школы

В Алтайском крае предпринимателя будут судить за мошенничество при капитальном ремонте школы, сообщает региональный СК.

Школа в Алтайском крае.
Школа в Алтайском крае.
vk.com/altaikrai.sledcom.

Ранее сообщили, что в 2018 году бизнесмен заключил контракт с директором школы, расположенной в селе Златополь Кулундинского района.

«Контракт на выполнение строительно-ремонтных работ образовательного учреждения на сумму более 13 миллионов рублей. Реализуя умысел на хищение денежных средств, обвиняемый обеспечил изготовление документов, свидетельствующих о проведении Обществом фиктивных работ на объекте стоимостью более 2,5 млн рублей, которые в действительности им не осуществлялись. Таким образом, путем обмана предприниматель завладел указанной суммой», — рассказали в ведомстве.

Бизнесмен вину в содеянном не признал, однако результаты строительно-технических экспертиз показали обратное.

На имущество обвиняемого наложили арест в сумме более 4,6 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

Примечательно, что ранее говорили о хищении 3 млн рублей — это 22% от объема перечисленных денег.

Накануне жители алтайской станции Голуха попросили решить проблему со школой — ремонт планировали завершить в конце лета, однако работы в самом разгаре

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