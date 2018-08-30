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1 сентября
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Алтайский край лидирует по числу разводов в Сибири

В первую половину 2018 года в Алтайском крае на 100 браков приходилось 90 разводов. Такие данные приводит Новосибирскстат, и это самый высокий показатель в Сибири.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

За полгода зарегистрировали отношения 5406 пар, а развелись 4846 пар.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пары стали чаще расходиться: на каждые 100 свадеб приходилось 70 разводов. Неутешительная статистика подтолкнула власти к созданию на базе алтайских ЗАГСов «комнат примирения», где специалисты по урегулированию споров (медиаторы) помогают людям сохранить семью.

Самая популярная причина разводов в Алтайском крае — употребление алкоголя одним из супругов. Вторая по популярности причина — ранний возраст вступления в брак. По статистике органов ЗАГС, чаще всего разводятся люди в возрасте до 35 лет.

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