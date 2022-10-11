Алтайский край оказался в первой пятерке, но опять не в той

Алтайский край занял пятое место в рейтинге регионов, откуда больше всего уезжает молодежь, пишет « Абзац » со ссылкой на данные Росстата за 2021 год.

Первое место заняла Кемеровская область, откуда уехали 9,6 тыс. человек за 2021 года. Из Омской — 9,2 тыс., Оренбургской — 8,1 тыс. и Иркутской — 7,7 тыс.

Отток населения из Алтайского края 7,4 тыс. человек.

Так, четыре региона Сибири вырвались в «лидеры».

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, молодые люди уезжают из Сибири, поскольку не видят здесь перспектив для самореализации.

По приросту населения лидирует Московская область с показателем в 62,7 тыс. человек. После нее идут Ленинградская область (30 тыс.), Краснодарский край (23 тыс.), Москва (16,6 тыс.) и Калининградская область (10 тыс. человек).

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